Messerstecher plädiert auf Freispruch

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er hat mit dem Fleischklopfer auf seinen Kontrahenten eingeschlagen, ihn mit einem Cuttermesser aufgeschlitzt und fast getötet. Dennoch plädiert ein 37-jähriger Eisenhüttenstädter darauf, freigesprochen zu werden. Mit dem Ziel hatte sein Anwalt gegen das am 10. September vorigen Jahres erlassene Urteil des Amtsgerichtes Frankfurt (Oder) – drei Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung – Berufung eingelegt. Diese wurde am Montag vorm Landgericht verhandelt.

Der Vorsitzende Richter Dirk Keckel resümierte zu Beginn das Geschehen am Tattag, dem 1. April 2018. An dem kulminierte der Streit des Angeklagten mit seiner (Ex-)Freundin, die sich beim späteren Opfer aufhielt. Gegen 15 Uhr folgte auf eine Flut verbaler Angriffe via SMS und Telefon der Showdown: Die Ex-Freundin und ihr Helfer wollten den Hund der jungen Frau, der sich in der Wohnung des Angeklagten befand, abholen. Dass es dabei zu Tätlichkeiten kommen würde, dürfte allen Beteiligten klar gewesen sein. Das spätere Hauptopfer rüstete sich jedenfalls mit Fahrradhandschuhen aus.

Der Angeklagte, der in Handschellen aus der Haftanstalt vorgeführt wurde, blieb jedoch bei seiner Behauptung: Er habe den Fleischklopfer im Vorbeigehen gegriffen und nur „zur Abschreckung“ mitgenommen. Das Cuttermesser, das der damalige Gebäudereiniger auf Arbeit benutzte, habe er eher zufällig einstecken gehabt und „gar nicht dran gedacht“, erklärte der kleine, fast schmächtige Mann.

Auf die Frage des Richters, warum es überhaupt zum Zusammentreffen vor dem Hauseingang an der Eisenhüttenstädter Karl-Marx-Straße gekommen sei und er den Hund nicht an der Wohnungstür heraus gegeben habe, antwortete der Angeklagte: Seine aggressive Freundin habe ihm schon früher mal die Wohnungstür eingetreten.

Die Version der Ex-Freundin hörte sich ganz anders an: Er habe sie in der Vergangenheit schon öfter verprügelt, sie erlitt mehrere Nasenbein- und Rippenbrüche und habe Angst vor ihm.

Die Darstellung der Beiden geht auch auseinander, was den Tathergang betrifft. Während sie erklärte, ihr Ex-Freund sei „sofort mit dem Fleischklopfer“ auf ihren Begleiter „losgegangen“, behauptet der Angeklagte, der Geschädigte habe ihn zuerst angegriffen.

Fast grotesk wurde es, als der Beschuldigte auf Nachfragen des Richters erklärte, er sei „generell gegen Gewalt“ und mit dem Messer habe er „nur herum gefuchtelt, um die Angriffe abzuwehren“. Die Tatsachen sprechen eine andere Sprache: Auch wenn der Kontrahent größer und kräftiger ist und ihn mehrfach zu Boden warf – vom Herumfuchteln gibt es keine 15 Zentimeter lange und vier Zentimeter tiefe Schnittwunde am Hals und keinen 35 Zentimeter langen Schnitt im Rücken, an denen der 37-jährige Schlosser ohne den schnellen Notarzt-Einsatz verblutet wäre.

Er war als Hauptzeuge zur Verhandlung am Dienstag nicht erschienen. Deshalb wurde die Verhandlung bis zum 17. Januar vertagt. Dann sind noch einige Fragen zu klären. Zum Beispiel die, ob und wie betrunken und berauscht der Angeklagte war – obwohl seine achtjährige Tochter bei ihm war.