Neuzelle ist reich an Geschichte(n)

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Noch liegt das Strohhaus im Winterschlaf. Aber das VortragsProgramm für dieses Jahr steht schon fest: Und es wird wie in den Vorjahren voller interessanter Geschichte(n) sein. Zum Auftakt am 18. März wird ein guter alter und vor allem sehr geschätzter Experte über den Neuzeller Stiftsatlas und seine Entstehung referieren. Die Rede ist von Winfried Töpler, dem Archivar des Bistums Görlitz, dem Neuzelle schon etliche Publikationen zu verdanken hat. Erst kurz vor Weihnachten ist die 6. Ausgabe seiner „Neuzeller Studien“ erschienen. Die Broschüre ist nun unter anderem in der Besucherinformation zu bekommen. Töpler selbst hat darin wieder die meisten Kapitel verfasst, unter anderem über die Stiftungsurkunde des Klosters und alte Kunstwerke aus dem Zisterzienserkloster. Zudem geht es um eine mysteriöse Äbteliste und die Fortsetzung der Reihe „Alte Fotos von Neuzelle“. Aber es gibt noch weitaus mehr Geschichte aus dem Ort – nicht nur in den „Neuzeller Studien“, sondern auch bei der Vortragsreihe im Strohhaus.

So wird am 29. April Revierförster Michael Köckritz aus Groß Lindow erwartet. Er wird etwas über die ältere Waldgeschichte aus der Region berichten. Bernd Marx aus dem Spreewald ist wieder mit dabei. Bei ihm wird es am 27. Mai um die Spreewald-Kleinbahn gehen. Am 24. Juni steht das Thema „Malerei und Restaurierung“ auf der Tagesordnung. Da hat dann Irmgard Kühn jeden Menge zu erzählen.

Zu den insgesamt sieben Referenten im Strohhaus gehört aber erneut auch Peter Kaufmann, der sich am 23..September, also nach der Sommerpause, mit dem Braunkohleabbau im Stiftsgebiet Neuzelle beschäftigt. Beim Archäologen Florian Wilke aus Fürstenwalde geht es unter dem Titel „Diebe, Taucher, Helden“ am 21..Oktober um Würfelspiele. Und beschlossen wird die Vortragsreihe 2019 am 25. November mit Karl Fisher, dem einstigen Leiter der Neuzeller Rahn-Schulen. Er hat das Thema „Friedrich II. und die polnischen Teilungen“ auserkoren.

Die Vorträge beginnen jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Erhaltung des denkmalgeschützten Strohhauses wird aber jedes Mal gebeten.(ja)