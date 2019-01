Beeindruckende Tanztradition

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) In gut zwei Monaten ist es wieder soweit, dann dreht sich in Eisenhüttenstadt im wahrsten Sinne des Wortes alles, und zwar beim Tanzen. Am 15. März wird die nunmehr 27. Tanzwoche im Friedrich-Wolf-Theater eröffnet.

„Ich bin ja viel als Tänzer unterwegs“, sagt Jeffrey Jimenez am Dienstag bei einer Pressekonferenz zur Tanzwoche, die er bereits im vergangenen Jahr als Gastchoreograf kennengelernt hat. „Ich wusste damals nicht, was mich in Eisenhüttenstadt erwartet, ich kannte die Stadt nicht, aber das, was da an Tanztradition da ist, das hat mich schon sehr beeindruckt.“ Offenbar so stark, dass der Berliner nun erneut dabei sein wird, und zwar wieder als kreativer Kopf des Tanzprojektes und erstmals mit seinem Team Recycled. „Pandoras Box“ ist der Titel des diesjährigen Projektes mit Tänzern aus vier Vereinen. „Es wird noch bunter und fantasievoller“, verspricht Jimenez und vergleicht es mit „Alice im Wunderland“. Bunt geht es auch bei der Show mit seiner Crew her: Dort werden in „Flashback“ große Filmmomente vertanzt.

Regina Richter-Piehl, die Theaterleiterin und Verantwortliche für die Tanzwoche, ist jedenfalls froh, „Jeff“, wie sie ihn nennt, wieder mit im Boot zu haben. Erneut hat sie versucht, mit der Tanzwoche ein möglichst breites Spektrum an Stilen und Altersgruppen abzudecken. Flamenco wird dabei sein, Bauchtanz darf nicht fehlen, und der Moonwalk von Michael Jackson dürfte am „Dance Day“ vom Odyssey Dance Theatre aus den USA für Applaus sorgen. Aber die tragenden Säulen der Tanzwoche sind vor allem die vielen Vereine aus der Stadt und der Region. „Die Tanzgruppen zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität aus“, betont sie. Nur durch deren Arbeit sei es gelungen, das Tanzfestival so lange am Leben zu erhalten.

„Wir sind eine tanzaffine Stadt“, erklärt auch Martina Harz, die Fachbereichsleiterin für Bürgerservice und Kultur. Deshalb habe die Tanzwoche eine so große Bedeutung. Was die Vereine da jedes Jahr auf die Beine stellen, das sei eine sehr, sehr anerkennenswerte Leistung.

Nun ist aber die Bühne bei der Tanzwoche nicht nur für Gruppen aus der Stadt und für Profis reserviert, sondern auch die Vereine des Umlands werden mit einbezogen und kommen vor allem bei der Tanz-Art zum Zug. Die wird eine von insgesamt neun Veranstaltungen bis zum 31. März sein. Zwei davon gestalten die vielen Kindergruppen mit ihrer Show „Tanz-Galerie“. Für diese ist in diesem Jahr der Verein Fire & Flame verantwortlich. „Wir versuchen, aus den vielen Angeboten der Gruppen eine Geschichte zu spinnen“, sagt Katrin Herzog, die Vereinsvorsitzende. Auf jeden Fall sollen bewegte Bilder entstehen, an die sich viele erinnern.

Auch Jeffrey Jimenez erinnert sich gern zurück. Er lobt die Qualität der Tänzer, mit denen er zusammengearbeitet hat. „Sie sind sehr wissbegierig gewesen und haben sehr gut gelernt.“ So gut, dass er die Ansprüche diesmal nach oben schrauben wird.