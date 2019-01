Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) So viele Rehe wie noch nie wurden in den vergangenen Wochen in den Wäldern um Fürstenwalde geschossen: 265 Tiere. „Es war eine gute Saison, sonst sind es 230 bis 240 Rehe“, sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber. Mit der Bürgermeisterjagd am Wochenende ging die Jagdsaison vorbei; 20 Stück Rotwild und 72 Wildschweine, deren Fleisch größtenteils an Gut Hirschaue in Rietz-Neuendorf verkauft wird, wurden von Schützen erlegt.

Blickt Weber noch weiter zurück, auf das vergangene Jahr, dann vor allem auf den Hitzesommer: „Wir hatten unglaublich Glück, dass es keinen Großbrand gab“, sagt er. Um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, investiert der Forst auch in diesem Jahr in den Waldwegebau. 60 000 Euro, davon Fördermittel für den vorbeugenden Waldbrandschutz in Höhe von 48 000 Euro, fließen in den Lückenschluss zu den bereits ausgebauten Gebieten entlang der Spree im Revier Buchte.

Inwiefern die Trockenheit nicht nur den Jungpflanzen, sondern auch gestandenen Bäumen geschadet hat – „die Stunde der Wahrheit schlägt erst in diesem Jahr“, sagt Weber. Auf Neupflanzungen in großem Stil verzichtet er deshalb: 6500 Euro sind im Investitionsplan für den Pflanzenankauf vorgesehen, 2018 war die Summe dreimal so hoch. „Die Wasservorräte im Boden sind längst nicht aufgefüllt, mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt“, begründet Weber. Dafür bekommt die Grillhütte im Beerenbusch ab März neue Möbel (8000 Euro), der Forst einen Ersatz für sein zwölf Jahre altes Fahrzeug (35 000 Euro), und 50 der insgesamt 500 Hochstände werden durch neue Modelle ersetzt (10 000 Euro).

Der Stadtforst plant für 2019 mit einem Defizit von 43 700 Euro. Weber begründet dies einerseits mit der Situation am Holzmarkt: Um gut 10 Euro je Festmeter sei der Gesamtpreis in den vergangenen fünf Jahren gesunken. Schuld sei das große Angebot an Schadholz. In der Hoffnung auf bessere Zeiten gibt der Fort daher nur 19 500 statt der üblichen 24 000 Kubikmeter Holz in den Verkauf.

Andererseits stiegen die Fixkosten: Die Abgaben an den Wasser- und Landschaftspflegeverband schlagen mit rund 47 000 Euro zu Buche – 10 000 Euro mehr als vor der Gebührenerhöhung 2018. Die Jahresmiete der im März bezogenen Büroräume in der Fürstengalerie fällt ebenfalls 10 000 Euro höher aus als bisher. „Außerdem überprüfen wir in diesem Jahr die Unterlagen der Standorterkundung“, sagt Weber. Stichproben sollen Auskunft darüber geben, ob sich der Nährstoffgehalt des Bodens verändert hat; dessen Wasserkapazität soll als Wert neu aufgenommen werden. Trotz Defizits und des notwendigen Rückgriffs auf Rücklagen: Die Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs an die Stadt in Höhe von 100 000 Euro sei nicht gefährdet.

Einer der ersten Höhepunkte des Waldjahres findet am 29. März statt: Dann wird der Baum des Jahres – die Flatterulme – gepflanzt. (amd)