Das Zampern geht in die nächste Runde

Cindy Teichert

Oder-Spree Das muntere Fastnachtstreiben geht am Wochendende in zahlreichen Orten der Region weiter.

Bereits ab Freitag sind die Wulfersdorfer und Giesensdorfer gemeinsam in Feierlaune. Dort startet das Fastnachtswochenende ab 19 Uhr mit der Vorglühparty in der Festhalle am Schlosspark 5. Besucher können sich auf Blues und Rock von den „Kellermeistern“ freuen. Am Samstagvormittag geht es dann auf Zampertour durch Giesensdorf und Wulfersdorf. Der Fastnachtstanz mit der beliebten „Soundup-Liveband“ aus Cottbus findet ebenfalls wieder ab 19 Uhr in der Festhalle im Giesensdorfer Schlosspark statt.

Natürlich hat die Fastnachtsgesellschaft wieder ein buntes Programm einstudiert, für das sie schon seit mehreren Monaten fleißig übt. In zwei Wochen geht es dann nochmals rund in Wulfersdorf/Giesensdorf. Am 26. Januar findet am gewohnten Ort der Eierkuchenball statt. Ab 19 Uhr legt „DJ Kammi“ auf und die Fastnachtstruppe wird sich zum Thema Filmstars verkleiden.

In Schadow trifft man sich am Samstag um neun Uhr zum Zampern. Ab 20 Uhr geht es dann im Festzelt mit der „4&eins – Band“ weiter. Die Schadower haben wieder ein Programm mit dem Motto „Geschlechtertausch“ einstudiert.

In Mittweide ziehen am Sonnabend die Narren von Haus zu Haus. Ab 20 Uhr wird der Fastnachtstanz in der Gaststätte „Zur Mitweider Schenke“ eröffnet.

In Tauche sind in diesem Jahr die Damen an der Reihe. Sie laden am Freitag und Sonnabend zum Fastnachtstanz mit der regional beliebten Band „Herz Ass“ ein.

Einlass in die Gaststätte „Zur Sonne“ ist jeweils ab 19 Uhr. Gezampert wird bei der Weiberfastnacht in Tauche am Samstag. Die einzigen Männer, die bei diesem Spektakel dabei sein dürfen, sind „Jochens Jungs“.

Auch ein Kinderfasching wird in Tauche wieder gefeiert. Dieser findet ebenfalls in der „Sonne“ statt und beginnt am Sonnabend um 15.30 Uhr.

In Mixdorf lädt die Zampergesellschaft Mixdorf am Sonnabend bereits ab 8 Uhr zur fröhlichen Sammeltour ein, Treffpunkt ist das Sport- und Freizeitzentrum. Den ganzen Tag über ziehen Verkleidete um die Häuser, um Nahrungs- und Genussmittel sowie Bargeld als Spenden einzusammeln. Jeder Spender bekommt als Dank ein musikalisches Ständchen gespielt und einen Tanz. Ab 19.30 Uhr wird dann im Sport- und Freizeitzentrum gefeiert.

In Ragow ist Samstag um 9 Uhr die Gaststätte „Märkischer Dorfkrug“ Treffpunkt der Zamperer. Um 20 Uhr beginnt dort die Fastnacht mit Live-Musik vom „Duo Rendezvous“. Die beim Zampern gesammelten Spenden wie Eier, Speck und diverse Getränke werden dann zwei Wochen später gemeinsam verspeist, und zwar ebenfalls im „Märkischen Dorfkrug“.(ct/gro)