Vom Rathaus ins Jobcenter

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Erst vor gut zwei Jahren hatte er seinen Führungsjob beim Rathaus Perleberg angetreten. Jetzt wechselt der 34-jährige Mecklenburger Axel Schmidt nach Ostprignitz-Ruppin – als Chef des Jobcenters, das für die Hartz-IV Empfänger im Landkreis zuständig ist.

Schmidt wird Nachfolger von Dr. Bernd Lüdemann, der Mitte vorigen Jahres 65-jährig in den Ruhestand gegangen war. Lüdemann war ab 2004 der erste Chef der Behörde und war zuvor Leiter des Wittstocker Arbeitsfördervereins gewesen. Kommissarisch war die Leitungsstelle nach seinem Weggang von Marina Schramm übernommen worden.

Eigentlich sollte der neue Nachfolger bereits zum 1. Januar beginnen. Das ist aber wegen der aktuellen Dienstverpflichtungen und Vertragsfristen von Axel Schmidt noch nicht möglich. Nun beginnt seine Arbeit in der in Wittstock ansässigen Behörde am 1. März.

Schmidt war nach einem längeren Bewerbungsverfahren Favorit von Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Der Kreistag bestätigte ihn in einer nichtöffentlichen Abstimmung am 13. Dezember. Als Absolvent des Studiums der Staats- und Sozialwissenschaften hatte Schmidt im September 2016 die Stelle als Abteilungsleiter in Perleberg – zuständig für Bildung, Soziales und Integration – angetreten. Zuvor war der bei Rostock groß gewordene 34-Jährige bei der Bundeswehr. Bereits unmittelbar nach dem Abitur hatte er sich für die Offizierslaufbahn entschieden.

Deshalb musste er bundesweit im Einsatz sein und war unter anderem auch in Afghanistan stationiert, zuletzt jedoch in Rheinland-Pfalz. Nach dem Ende der Dienstzeit fing er auch deswegen in Perleberg an, weil es ihn wieder zurück in die Heimat gezogen habe, wie er damals den regionalen Medien erklärt hatte.

Das Jobcenter hat derzeit 190 Mitarbeiter. Betreut werden dort 4 665 Bedarfsgemeinschaften (BG) – also Haushalte beziehungsweise Familien, die auf Hartz-IV angewiesen sind – mit insgesamt 7 825 Personen, 1 372 weniger als noch vor einem Jahr. Im November 2004, als das Jobcenter nach Änderung der Sozialgesetzgebung seine Arbeit aufnahm, waren es noch doppelt so viel.