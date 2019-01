Erste Knirpse in der neuen Kita

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In Fredersdorf-Nord ist zu Jahresbeginn die neue Kita Wiesenkrümel in Betrieb gegangen. Derzeit werden rund 30 Mädchen und Jungen betreut, nach und nach werden weitere hinzustoßen. Insgesamt 70 Plätze sind verfügbar, dazu weitere 20 für ältere Kinder.

„Eine richtige Eröffnungsfeier werden wir im Frühjahr machen, wenn auch außen alles fertig ist“, kündigt Ronny Schramm an. Er ist der Chef der Betreiberfirma Krümelbude gGmbH mit Sitz im Ort und hatte am Dienstag Bürgermeister Thomas Krieger zu einem kleinen Rundgang eingeladen. Denn seit dem 2. Januar ist die neueste Kindereinrichtung der Gemeinde geöffnet.

Vor allem im sogenannten Nestbereich für die ganz Kleinen ist an diesem Vormittag Betrieb. „Es ist gerade Eingewöhnungsphase“, erklärt Schramm. Die Krippenkinder ab ein Jahr verbringen zunächst einige Stunden mit ihren Eltern und den Erziehern in der Einrichtung. Die Verweildauer wird dann stetig länger, bis die Knirpse mit den pädagogischen Kräften allein bleiben. Fünf Erzieherinnen und ein Mann sind derzeit bei den Wiesenkrümeln tätig. Wenn im Sommer die volle Auslastung erreicht ist, würden es zehn oder elf Personen sein, je nachdem, wie viele Stunden die Einzelnen arbeiten wollen.

Vielleicht kommt auch noch eine Kraft hinzu, wenn die Betreuung der sogenannten Lückekinder startet. Das sind Mädchen und Jungen in der Altersgruppe über dem Hort, für die es keine reguläre Betreuung mehr gibt, die aber für Jugendklubs noch zu jung sind. Voraussichtlich noch vor den Sommerferien wolle man damit starten, kündigt Schramm an. Es gebe bereits eine Reihe von Anfragen von Eltern, berichtet er. Wenn letztlich eine bestimmte Zahl von Fünft- und Sechstklässlern unter den Betreuten ist, könnten die Wiesenkrümel eine Förderung für Personalkosten erhalten.

Erst einmal soll sich jedoch der normale Kita-Betrieb einpegeln. Vom relativ abgeschlossenen Nestbereich für die Jüngsten wird ein offenes Konzept verfolgt. „Es gibt keine klassischen Gruppenräume“, erklärt Schramm. Die Zweieinhalb- bis Sechsjährigen könnten frei wählen, ob sie sich im Kreativ-, Begegnungs- oder Sportraum beschäftigen. Und ein Highlight sei die Sauna. Die werde in etwa zwei Wochen eingebaut, sagt er.

Ansonsten sei aber gerade für den Kita-Bereich alles fertig. Einschließlich Spielplatz außen. Schramm hebt hervor, dass nur dort Bäume gefällt wurden, wo das Gebäude und Spielgeräte stehen sowie Parkplätze sind. Nur für die Lückekinder müsse der Außenbereich noch hergerichtet werden. Und das Rasensäen habe man ebenfalls auf das Frühjahr verlegt.

Ansonsten sei fast bis zum letzten Tag des Jahres 2018 gearbeitet worden, um wie vorgesehen zum Jahresbeginn eröffnen zu können. Der Fußbodenleger habe noch zwischen Weihnachten und Neujahr die letzten Meter gelegt, und auch die eigenen Kräfte hätten noch bis zum 30. Dezember gewerkelt. Er selbst habe sich um die nötigen Papiere gekümmert. „Das war eine ganz schöne Anspannung“, bekennt Schramm. „Schließlich wollen wir die Termine, die wir ansagen, auch einhalten. Das ist ja für die Eltern wichtig. Jetzt können wir als Träger erst mal durchatmen.“

Durchatmen kann auch die Gemeinde. Denn mit der neuen Kita sei es möglich, den in einer Prognose vorausgesagten Höchstbedarf an Plätzen abzudecken, erklärt der Bürgermeister. Inklusive Tagesmüttern verfüge Fredersdorf-Vogelsdorf nun über rund 800 Plätze.

Krieger lobte auch den Neubau in Holzständerbauweise. Der war nicht nur schnell fertig, sondern habe auch einen schönen und bewährten Stil, verwies er auf die großen hellen Räume, die es mittlerweile mehrfach in Fredersdorf-Vogelsdorf und auch in Hoppegarten gibt. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert. Eine Million hat die Kommune beigesteuert. Zuletzt hatte es auch eine Anfrage aus Petershagen-Eggersdorf gegeben, die sei aber zu kurzfristig gekommen, sagte Schramm.

Dem Chef ist wichtig, dass die Kita Wiesenkrümel eine kleinere Einrichtung ist. Das sei „familiärer“, findet er. Das war auch ein Grund für Leiterin Nadine Felscher, sich in Fredersdorf zu bewerben. Sie hatte zuvor in einer größeren Kita in Strausberg gearbeitet. Zudem hat sich der Arbeitsweg für die Altlandsbergerin verkürzt.