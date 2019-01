Aufschub bis 30. Juni 2020

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Mit 25 Ja-Stimmen und einer Enthaltung haben die Gemeindevertreter noch im Dezember ihrem Bürgermeister Ansgar Scharnke deutlich den Auftrag erteilt, mit Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh den friedlichen Weg einer Einigung zu gehen. Seit dem Sommer vorigen Jahres, berichtete das Gemeindeoberhaupt, habe es Gespräche gegeben. Ihm sei es wichtig, nicht konfrontativ, sondern konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Warum es denn zu einem Konflikt gekommen sei, wollte ein noch recht neuer Gemeindevertreter wissen. Scharnke erläuterte, dass es bei der Diskussion um den Grünordnungsplan Differenzen gegeben habe. So sei von der Mehrheit der Gemeindevertreter das Rennbahn-Oval herausgenommen und zu einem geschützten Waldgebiet erklärt worden, nachdem Einigung erzielt worden war. Das habe Schöningh als Konfrontation empfunden. Denn ihm geht es vor allem darum, die Rennbahn als das, was sie in Neuenhagen ist, nämlich eine Trainingsstätte, wieder auf Vordermann zu bringen. „Mit der privaten Vereinbarung wollen wir gemeinsam einen Kompromiss finden“, so Scharnke.

Sein Anliegen, das mit oben erwähntem Stimmenergebnis unterstützt wurde, ist, einen privatrechtlichen Vertrag mit Gerhard Schöningh zu schließen, in dem die Veränderungssperre bis zum 30. Juni 2020 aufrechterhalten und von beiden Seiten anerkannt wird. Bis zu diesem Sommertermin in anderthalb Jahren müssten dann „alle zu Potte kommen“. Wenn diese Vereinbarung nicht geschlossen wird, gebe es große Probleme, denn die Veränderungssperre läuft in wenigen Wochen aus. Hartmut Kretschmer (B 90/Grüne), auf dessen Initiative damals maßgeblich der ursprüngliche Grünordnungsplan verändert wurde, sitzt mit am Verhandlungstisch und versucht, Lösungen zu finden, die für alle Seiten tragbar sind. Alle Seiten sind in diesem Fall die Bürgerschaft, die Teile der Trainierbahn für die Freizeitgestaltung nutzen wollen, der Erhalt von Grün, aber auch die Trainierbahn für die Trainer und Pferde. Er wolle die privatrechtliche Vereinbarung darum ergänzen, dass in der Waldfläche östlich der Rennbahn Kitakinder regelmäßig ihre Umweltbildung erfahren können. Scharnke bat darum, auf diesen Passus jetzt zu verzichten, um die Verhandlungen nicht noch schwieriger zu machen. Kretschmer zog seinen Antrag zurück. Scharnke will ein zweites Ansinnen, dass die Wege außerhalb des Innenovals am Vormittag öffentlich genutzt werden können, von selbst ansprechen.(mei)