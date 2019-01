Mandy Oys

Eichstädt (MOZ) Ein Auto ist am frühen Mittwochmorgen in Eichstädt in Flammen aufgegangen. Auf dem Gelände eines Autohandels an der Gewerbestraße schlugen gegen 3.30 Uhr Flammen aus dem Wagen und griffen auf den angrenzenden Container über, in dem Reifen gelagert waren.

Die Feuerwehr wurde durch einen Mann, der in einem Wohnwagen auf dem Gelände schlief, rechtzeitig informiert, berichtete Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen innerhalb einer Stunde löschen. Der Container wurde beschädigt. Die Reifen im Inneren fingen dank des schnellen Eingreifens kein Feuer. Kriminaltechniker machten sich am Morgen auf dem Weg nach Eichstädt, so Feierbach. Sie sollen die Brandursache klären.