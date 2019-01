Der eigene und der fremde Körper

Boris Kruse

Berlin (MOZ) Eine berühmte Textstrophen von Bertolt Brecht, sie stammt aus der „Dreigroschenoper“, endet mit der Sentenz „die im Dunkeln sieht man nicht“. Es ist ein Satz, den Brecht vor allem auf die soziale Lage seiner Zeit gemünzt hat. Doch ließe sich dieses Zitat problemlos auch über die diesjährigen „Tanztage“ in den Berliner Sophiensæle stellen. Das Festival behandelt ab heute zehn Tage lang Fragen der Selbst- und der Fremdwahrnehmung von Körpern. Dabei soll es auch um Ausgrenzungsmechanismen gehen, insbesondere im Tanztheaterbetrieb. Um die Frage also, wer auf der Bühne gesehen wird und wer nicht.

Acht Premierenstücke und drei Gastspiele sind eingeladen worden, begleitet von einem Rahmenprogramm mit Podiumsdiskussionen und Partys. Das Festival, das in diesem Januar zum 28. Mal stattfindet, hat als Talentforum im Bereich des zeitgenössischen Tanzes einen festen Platz im Kalender vieler Choreografen. Hier sind stets junge Regisseure und Interpreten zu sehen, die gerade erst ihren Hochschulabschluss in der Tasche haben oder sogar noch in der Ausbildung stecken. Der Eigenanspruch der Veranstalter lautet, dass bis auf Ausnahmen alle beteiligten Künstler nur an einem Festivaljahrgang teilnehmen sollen. Die „Tanztage“ sind ein Durchlauferhitzer für hoffnungsvolle Talente.

Seit fünf Jahren ist die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Anna Mülter Kuratorin der Tanztage. „Welche Körper haben überhaupt das Recht, auf der Bühne zu sein?“, fragt Mülter rhetorisch. „Ziemlich gleichförmig“ sei die Riege der Darsteller: überwiegend jung, schlank und ohne Behinderungen nämlich. „Wir versuchen, das ein Stück weit aufzubrechen.“

Eine Künstlerin oder ein Künstler, die oder der für eine solche Weitung des Blickes auf andere Bühnenrealitäten und Körper steht, ist Perel aus Berlin bzw. New York. Ohne ihr/sein Geschlecht näher eingrenzen zu wollen, stellt Perel auf der Bühne die eigene Körperbehinderung in den Fokus und untersucht das Verhältnis zwischen Pflegenden und Gepflegten. Perels Choreografie „Pain Treshold“ wurde in Kooperation mit dem American Realness Festival produziert und kommt nun als Gastspiel nach Berlin, und zwar am Donnerstag, 17. Januar, 18.30 und 21.30 Uhr.

Das diesjährige Thema dockt somit nahtlos an aktuelle Diskussionen über Inklusion und das dritte Geschlecht an. Die Programmgestaltung sei aber keine thematische Setzung, die von Anfang an fest steht, erklärt Mülter. Ein Blick auf die Wahrnehmung eigener und fremder Körper habe sich vielmehr durch die Stücke gezogen, die auf den „Open Call“ der Sophiensæle im vergangenen Sommer hin eingereicht worden sind. „Aber es kann natürlich sein, dass sich darin laufende gesellschaftliche Debatten niedergeschlagen haben“, so Mülter.

Die Befreiung des Körpers von gesellschaftlichen Zwängen ist das Anliegen einer Choreografie von Nina Burkhardt mit dem Titel „The Idea Of Satisfaction“. Auf der Bühne probieren die Tanzenden Bewegungen aus, die ihren kindlichen Impulsen entspringen und die sie sich in einem anderen Umfeld nicht trauen würden. Diese Premiere ist am heutigen Eröffnungsabend um 20.30 Uhr zu sehen.

9.–19. Januar, Sophiensæle, Berlin-Mitte, Programm und Tickets: www.sophiensaele.com