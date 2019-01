Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Müllrose (MOZ) Ein Rentner wird seit Dienstag in Müllrose (Oder-Spree) vermisst. In der Nacht wurde unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Sämtliche Seen wurden abgeflogen, hieß es von der Polizei. Auch Hunde waren im Einsatz. Bislang ohne Erfolg.

Die Suchaktion geht weiter und wurde so schnell eingeleitet, da der Mann wichtige Medikamente nicht bei sich hat.