Förderung von Wohnraum soll neu geregelt werden

dpa

Potsdam (dpa) Brandenburg will die Einkommensgrenzen für Wohnberechtigungsscheine (WBS) anheben. Das sieht der Gesetzentwurf für ein neues Wohnraumförderungsgesetz vor.

Darin werden unter anderem auch automatisch aktuelle Preisentwicklungen angepasst, sagte Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) am Mittwoch in Potsdam. Das Gesetz muss noch vom Landtag verabschiedet werden.

„Wir glauben, dass es damit mehr Gerechtigkeit im Land gibt“, sagte Schneider. Die Zahl der Berechtigten werde durch Anhebung der Einkommensgrenzen höher. Etwa die Hälfte der Haushalte im Land könne damit abgedeckt werden, nach nur einem Drittel in der Vergangenheit. Das neue Gesetz berücksichtigt auch besondere Wohnformen: In den Genuss kommen nun auch Studenten und Auszubildende, für die Wohnheime entstehen können. Auch Wohngemeinschaften für Alte oder Behinderte werden berücksichtigt.

Bislang ist die Wohnraumförderung in Brandenburg nach einem Bundesgesetz geregelt worden. Die Länder haben nun die Möglichkeit, eigene Gesetze zu erlassen.

Das Gesetz soll Menschen mit niedrigeren Einkommen unterstützen. So werden die Einkommensgrenzen für einen WBS bei einem Ein-Personen-Haushalt von derzeit 12 000 auf 15 600 Euro pro Jahr angehoben, bei Zwei-Personen-Haushalten sind es statt 18 000 künftig 22 000 Euro. Für jedes Kind wird ein Zuschlag von 2000 Euro gewährt. In der Vergangenheit waren es nur 500 Euro.

In Brandenburg stehen 100 Millionen Euro Fördermittel pro Jahr für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum bereit. Die Summe sei aber bislang nicht ausgeschöpft worden. Insgesamt 233 Millionen Euro wurden von 2015 bis 2018 für 2224 Wohnungen bewilligt. Davon entstanden 1342 neu, 882 wurden modernisiert. Die Miete in diesen Wohnungen liegt zwischen 5 und 5,60 Euro pro Quadratmeter im Metropolenraum und bei etwa 4,60 Euro in weiter entfernten Regionen.