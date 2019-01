Angeblicher Neffe fordert 50000 Euro

GZ

Großmenow (MOZ) Ein angeblicher Neffe hat am Dienstag bei einer 68-jährigen Frau in Großmenow bei Fürstenberg angerufen und um 50 000 Euro gebeten.

Der Anrufer gab nach Polizeiangaben an, gerade bei einem Notar zu sitzen und für ein größeres Projekt noch Geld zu brauchen. Als die Großmenowerin erklärte, nicht so viel Geld sofort von der Bank zu bekommen und auch gar nicht zu besitzen, fragte der angebliche Neffe, ob sie denn nicht auch über Gold oder andere Wertsachen verfüge. Auch würde er sich mit einer kleinen Summe zufrieden geben. Er befinde sich gerade in Stettin und würde etwa eine Stunde später mit Kuchen bei ihr vorbeikommen und das Geld abholen wollen.

Die 68-Jährige ging auf das Angebot nicht ein und informierte die Polizei.