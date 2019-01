Fiege übernimmt Zalando-Standort

Sandra Euent

Brieselang (MOZ) Wie Fiege und Zalando in einer gemeinsamen Pressemitteilung am 8. Januar bekannt gaben, übernimmt das Logistikunternehmen Fiege den Zalando-Standort in Brieselang ab April diesen Jahres. Die momentan rund 1.000 Beschäftigten sollen übernommen werden.

Zalando begründet den Schritt mit der zu geringen Größe des Gebäudes. Nur rund 30.000 Quadratmeter ständen in Brieselang zur Verfügung, neuere Zalando-Logistikzentren wie beispielsweise in Erfurt sind rund 130.000 Quadratmeter groß. Damit erfülle Brieselang nicht mehr die Anforderung des Modeunternehmens. So sei es nicht möglich, moderne Automatisierungstechnologien im benötigten Umfang einzuführen und nur ein vergleichsweise kleiner Teil des Sortiments könne in der 2011 übernommenen Bestandsimmobilie gelagert werden.

Der Schritt, mit der Firma Fiege einen Nachfolger zu suchen und zu finden, sei auch gemacht worden, um den Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Fiege will den Standort als „Multi-User-Zentrum“ betreiben. Neben Zalando, die bis mindestens 2020 Aufträge für Brieselang garantieren, sollen so auch andere Firmen den Logistikstandort über Fiege nutzen können.

„Brieselang und das engagierte Team vor Ort haben als erster eigener Logistikstandort eine zentrale Rolle in der Unternehmensentwicklung von Zalando gespielt, und es ist uns ein Anliegen, die Weiterentwicklung des Standorts zu unterstützen. Daher ist es uns wichtig, weiterhin einen Teil unserer Logistik in Brieselang abzuwickeln und so unseren Teil dazu beizutragen, dass die neue Strategie aufgeht”, so David Schröder von Zalando.

„Wir glauben fest an das Potenzial des Standortes und eröffnen mit unserem Konzept eine Zukunft für Brieselang, die es vorher so nicht gegeben hätte“, sagt Christoph Mangelmans, Managing Director Fashion & Online Retail bei Fiege. „Wir wollen Brieselang mit Neugeschäften - und somit weiteren Kunden neben Zalando - als Multi-User-Center betreiben. Zusammen mit den erfahrenen Mitarbeitern in Brieselang wollen wir alles für diese neue Chance auf eine langfristige Perspektive tun und den Standort weiterentwickeln.“