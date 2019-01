Ferienhäuser in Dagow geplant

Matthias Henke

Dagow (MOZ) Der Aufstellung eines Bebauungsplanes, um am Feldweg in Dagow ein Erholungsgebiet zu entwickeln, steht zumindest aus Sicht der Stechliner Gemeindevertreter nichts im Wege. Nun gibt es eine Beteiligung der Öffentlichkeit.

Der Eigentümer der betreffenden Flurstücke hat vor, dort Wochenend- und Ferienhäuser zu bauen. Entsprechende Verhandlungen seien bereits gelaufen, informierte Amtsdirektor Frank Stege die Gemeindevertreter. Eine planungsrechtliche Anfrage sei ebenfalls gestellt worden – mit positivem Ergebnis, wie Stege hinzufügte. Eine Ferienhaussiedlung kann demnach dort errichtet werden und sie wird nicht auf die maximal neu zulässige Wohnbebauung angerechnet. Auf der zur Diskussion stehenden Fläche befinden sich bereits alte Bungalowgebäude und weitere Bauten, die jedoch brach liegen und wegen des langen Leerstands nicht mehr genutzt werden können.

Erklärungen der Eigentümer, dass sämtliche Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes (B-Plan) übernommen werden, liegen vor, ergänzte Christian Tutsch, in der Amtsverwaltung für Planung und Städtebau zuständig. Weitere Details seien dann im Verfahren zu klären. Dazu zähle beispielsweise die Einordnung des Bewuchses. Handelt es sich schlicht um Bäume oder bilden diese Bäume einen kleinen Wald, planungsrechtlich durchaus ein Unterschied.

Mit der Errichtung einer Wochenend- und Ferienhaussiedlung würde auch die Erschließung des Feldweges einhergehen müssen. Die Kostenteilung zwischen Eigentümer und Kommune sei noch zu verhandeln. Doch habe die Gemeinde durchaus ein Interesse an der Erschließung, denn südlich des Feldwegs beabsichtigt sie, Bauland auszuweisen. Die innere Erschließung der Siedlung sei hingegen Sache der Eigentümer, wurde betont. Bei dem B-Plangebiet am Feldweg handelt sich um ein Areal, das nördlich an den Weg anschließt und sich bis zur Rückseite der Grundstücke am Bungalowweg erstreckt. Im Nordosten ist dort Schluss, wo der Baumbestand aufhört. Die freie Fläche zwischen den Bäumen und dem Grundstück Am Graben 7 gehört auch noch zum B-Plangebiet.

Die an die Erläuterungen folgende Abstimmung war denn auch nur Formsache. Kritik an dem Projekt gab es nicht. Das Votum fiel einstimmig aus.

Nun wird ein Vorentwurf des B-Planes erarbeitet, der anschließend im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ausgelegt wird. Parallel dazu werden betroffene Behörden und sogenannte Träger öffentlicher Belange informiert, damit sie Gelegenheit haben, Stellung zu nehmen. Anschließend werden diese Stellungnahmen in die Abwägung eingearbeitet und der Umweltbereicht sowie der Entwurf des B-Planes fertiggestellt, um dann die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen.

Den Bereich der früheren Ferienhaussiedlung in Dagow wieder zu entwickeln, ist eine der Planungsempfehlungen, die der ebenfalls von den Gemeindevertretern beschlossene Maßnahmenkatalog der Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes der Gemeinde vorsieht. In jenem, vom Berliner Planungsbüro Spath + Nagel erarbeiteten Papier werden eine Reihe weiterer Empfehlungen für jeden der drei Stechliner Ortsteile benannt, aber ebenso werden in dem Konzept Wohnbaupotenziale aufgezeigt und Schandflecke identifiziert. In folgenden Ausgaben wird die GZ auf Empfehlungen für die einzelnen Ortsteile im Detail eingehen.