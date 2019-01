Kita komplett ausgebucht

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Als zweitgrößter Ortsteil der Gemeinde ist Schwante im vergangenen Jahr um genau fünf Einwohner auf insgesamt 2 163 Menschen gewachsen. Darüber informierte Ortsvorsteher Dirk Jöhling (BfO) im jüngsten Ortsbeirat am Montag. Doch nicht nur die Einwohnerentwicklung wurde thematisiert.

Neben der Auswertung diverser Veranstaltungen stand die aktuelle Kita-Belegung im Fokus. Laut Jöhling und Kita-Leiterin Marion Ferl sei die „Villa der kleinen Frösche“ in diesem und im Folgejahr „komplett ausgebucht“, drückte sich der Ortsvorsteher aus. „Wir können eigentlich keine Kinder mehr aufnehmen“, so Jöhling. Das „eigentlich“ bezieht sich darauf, dass dennoch sehr wohl Geschwisterkinder gemeinsam in die Kita gehen sollen können. „Andere müssen nach Vehlefanz“, sagte Jöhling. Dort werden mit der geplanten Schulerweiterung, in deren Zuge der Hort wieder in die Schule ziehe, Kapazitäten für Kita-Kinder frei. „Fakt ist aber: Wir sind in Schwante mit den 120 betreuten Kindern am Limit“, machte Jöhling deutlich.

Positive Nachrichten brachte die finanzielle Entwicklung Oberkrämers: „Wir bekommen als Ort einen Haushaltsrest über 10 700 Euro zugesprochen“, so Jöhling. Investiert werden soll das Geld in die weitere Gestaltung des Dorfplatzes am im vorigen Jahr eingeweihten Eduard-Ockel-Weg. „Eine gepflasterte Feuerstelle und Bänke gibt es schon. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir von dem Geld nicht noch Bäume pflanzen oder Spielfiguren für Kinder aufstellen können“, sagte Dirk Jöhling. Anfang März gibt es ein Treffen der Verantwortlichen. Der Ortsbeirat verfolgt das Ziel, den einst eher trostlosen Platz zwischen Gemeindehaus, Kirche und Kita weiter zu einem Treffpunkt für alle Schwanter auszubauen. 2018 feierte hier erstmals Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz seinen Gänsebratentag. „Allerdings bereitet die fehlende Zufahrt bei größeren Veranstaltungen noch Probleme, da müssen wir nach Lösungen suchen“, so Jöhling.

Auf dem Dorfplatz könnte bald auch die Friedenseiche als Sitzgelegenheit oder Spielgerät liegen. Seit Jahren zeigt sich der ortsbildprägende Baum – vor der Bäckerei Plentz platziert – in einem schlechten Zustand. Schuld ist nicht nur ein Blitzeinschlag 2016, sondern auch der Pilzbefall. „Der Baum stirbt quasi in Raten“, sagte schon vor anderthalb Jahren Bauamtsleiter Dirk Eger. „Wir haben deshalb auch wenig Hoffnung, dass er sich erholt“, blickt Jöhling in den späten Frühling, wenn die Eiche austreiben sollte. Dann wird sich zeigen, ob die Eiche gefällt werden muss. Jöhling könnte sich vorstellen, den Platz vor Plentz um weitere Platanen zu ergänzen und den Stamm bearbeitet auf den Dorfplatz zu legen. „Es wäre schade, würde die Friedenseiche als Brennholz enden.“

Zwar kein Brennholz, aber Müll soll voraussichtlich am 23. März gesammelt werden. „An dem Sonnabend starten wir unsere Müllinitiative“, so Jöhling. Schwanter sollen den Ort von seinen vermüllten Schandflecken befreien, setzt Jöhling auf die Freiwilligkeit der Dörfler. Der Bauhof kümmert sich nach dem Einsammeln um die fachgerechte Entsorgung. Um die Arbeit besser koordinieren zu können, sollen sich Helfer direkt beim Ortsvorsteher oder dem Ortsbeirat melden. „Die Resonanz im Vorfeld ist sehr gut. Es wird sich zeigen, wer Taten folgen lässt“, so Dirk Jöhling.