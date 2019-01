Drei Menschen bei Karambolagen verletzt

MOZ

. (MOZ) Bei zwei Unfällen, die sich kurz nacheinander in Schönwalde ereigneten, sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Gegen 7.30 Uhr stießen in der Mühlenbecker Chaussee in Höhe des Ortsausgangs ein Mitsubishi und ein Mercedes zusammen. Rettungskräfte brachten beide Fahrer ins Krankenhaus. Der Schaden liegt bei rund 9000 Euro, die Autos wurtden abgeschleppt. Eine halbe Stunde später krachte es in der Schönwalder Hauptstraße in Höhe der Kirche. Dort kollidierten ein VW, ein Renault und ein Mercedes. Wie es zur Kollision kam, ist noch unklar. Die 30 Jahre alte Fahrerin des Renault zog sich Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Während der Mercedesfahrer weiterfahren konnten, mussten die anderen beiden Autos abgeschleppt werden. Sachschaden: rund 11 000 Euro.