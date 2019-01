Schleusen bleiben auch im Winter offen

GZ

Oberhavel (MOZ) Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde ermöglicht auch im Winterhalbjahr die Nutzung der automatisierten Schleusen. Die Schleusung ist der Leitzentrale Zehdenick vorher telefonisch unter 03307 467850 anzuzeigen. Mit rund 350 000 geschleusten Sportbooten 2018 weist das Revier des WSA Eberswalde die höchste Nutzungsdichte für den Wassertourismus auf. Daher werde in diesem Winter probeweise – nach Anmeldung – eine Schleusung in der Zeit von 7 bis 16 Uhr ermöglicht. Dies betrifft bis Ende März 2019 unter anderem die Schleusen Himmelpfort, Templin, Fürstenberg, Bredereiche, Regow, Schorfheide, Zehdenick, Bischofswerder und Liebenwalde. Diese sind betriebsbereit und können selbst bedient werden. Diese Schleusungsoption steht unter dem jederzeitigen Widerruf bei widrigen Witterungsbedingungen wie Eisbildung und Schnee – wobei das Betreten der Schleusenplattform verboten bleibt – bei Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsarbeiten des WSA in den jeweiligen Kanalhaltungen, bei Bauwerksinspektionsarbeiten sowie Havarien. Informationen zu Sperrungen und Einschränkungen auf Wasserstraßen unter www.elwis.de.