Stadt fällt 24 Bäume für neue Gastrasse

Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Wegen des geplanten Brückenneubaus in der Hohen Neuendorfer Karl-Marx-Straße muss zuvor eine neue Gastrasse verlegt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, müssen dafür in der Platanenallee und in der Jägerstraße insgesamt 24, zum Teil große Bäume fallen.

Die Gasleitung führtvon der Friedrich-Engels-Straße über die Platanenallee durch den Bahndamm zum Rasenweg und zur Jägerstraße bis hin zum Verteilerhäuschen an der Ecke Ernst-Toller-Straße. Die bestehende Gasleitung in der Karl-Marx-Straße im Bereich des Bahndamms wird erst anschließend zurückgebaut, sodass die Gasversorgung stets sichergestellt ist.

Für den Bau der Gastrasse ist die Netzgesellschaft der Stadt zuständig. „Wir haben uns die Strecke mit derNetzgesellschaft genau angesehen“, sagt Bauamtsleiter Michael Oleck.„Ganz ohne Baumfällungen geht es nicht. Aber es fallen keine Alleebäume, also natürlich auch nicht die Platanen in der Platanenallee.“Gefällt werden in der Platanenallee drei große Nadelbäume gegenüber der Hausnummer 13 sowie 18 Laubbäume zwischen Nummer 2 und der Friedrich-Naumann-Straße. Auch der niedrige Bewuchs zwischen den Bahngleisen und der Friedrich-Naumann-Straße wird entfernt.

„Doch einige Baumgruppen, die keine direkten Straßenbäume und irgendwann dort einmal eher zufällig entstanden sind, stehen im Weg.“ Die entsprechenden Genehmigungen liegen bereits vor, und die Arbeiten sollen demnächst, also vor Beginn der Vegetationsperiode, starten, so Oleck. Ersatz werde dann im Herbst gepflanzt.

Zwar komme der Brückenneubau an der Karl-Marx-Straße keinesfalls vor 2020. „Wir wollen aber vorbereitet sein und auch die nötige Zeit haben. Dann haben wir später zumindest ein Problem weniger.“ Die Verlegung der mehrere hundert Meter langen Trasse werde abschnittsweise das ganze Jahr in Anspruch nehmen.