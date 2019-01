Fontane sucht wieder die besten Bands

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Und sie tun es wieder: Nach dem ersten Fontane-Song-Contest, dessen Erfolg für die Organisatoren eine Überraschung war, wird es auch in diesem Jahr wieder den Musik-Wettbewerb für Bands geben.

„Immer nach den Fontane-Festspielen sitzen wir gemeinsam am Tisch und werten aus: Was war gut? Was war nicht so gut?“, erklärt Uta Bartsch von der Fontane Festspiele gUG, die das Festival auf die Beine stellt. 2018 war schnell klar: Der Song-Contest gehörte zu den Erfolgsveranstaltungen. „Wir hatten 17 tolle Beiträge. Elf Songs waren live im JFZ zu hören, und drei wurden prämiert“, so Bartsch. Daher waren alle Organisatoren einer Meinung: Eine Fortsetzung muss her.

Die Einladungen für den Song-Contest 2019 sind daher bereits an Schulen, Musikschulen und Bands verschickt worden. Bis zum 31. März können die Teilnehmer ihre Lieder einreichen. „Und sie dürfen sich dafür natürlich ordentlich bei Fontane bedienen“, sagt Uta Bartsch. Das muss sogar sein. Schließlich lautet die Aufgabe, einen eigenen Fontane-Song zu produzieren. Wer dabei sein möchte, kann in den Gedichten und Balladen des Schriftstellers kramen, in seinen Romanen nach Inspiration suchen oder sich auch die Biografie des Autors einmal genauer anschauen.

Die besten Wettbewerbsbeiträge werden beim großen Song-Contest am 27. April live im Neuruppiner JFZ gespielt. Das Publikum entscheidet an diesem Tag, welche Gruppe oder welcher Solist in die nächste Runde kommt. Am 1. Juni werden dann im Rahmen der Fontane-Festspiele die drei Gewinnerlieder gekürt. Der Platz auf dem Treppchen lohnt sich durchaus: Der Erstplatzierte erhält eine Prämie in Höhe von 500 Euro. Platz zwei ist mit 300 Euro und Platz drei mit 200 Euro dotiert. „Die ersten Anmeldungen haben wir sogar schon bekommen“, so Uta Bartsch. Das JFZ wolle die Aktion sogar noch stärker unterstützen, verrät sie. Über den Jugendtreff sollen die Infos über das Projekt weiter gestreut werden.

Anmeldungen für den zweiten Fontane-Song-Contest sind per E-Mail an buero@fontane-festspiele.com möglich. Über diese Adresse können auch Songs eingereicht werden. Auf der Website www.fontane-festspiele.com halten die Organisatoren alle Interessierten auf dem Laufenden, wie es mit dem Song-Contest weitergeht.(jvo)