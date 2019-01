Nicht zurückgezogen, aber trotzdem nicht besprochen

Silvia Passow

Falkensee Auf der letzten Stadtverordnetenversammlung (SVV) 2018 hatte die Fraktion der FDP diverse Anträge eingereicht, die allesamt auf den Haushaltsentwurf für 2019 ausgerichtet waren. Dieser wurde an dem Abend beraten und beschlossen. Die Anträge der FDP waren mit mehrheitlicher Zustimmung der Abgeordneten in die Fachausschüsse verwiesen worden. Die Anträge hatten die Abgeordneten sehr kurzfristig erreicht, damit war eine Beratung in den Fraktionen nicht mehr möglich gewesen. Ebenso kurzfristig sei die Nachricht von Amid Jabbour (FDP) an den Vorsitzenden im Stadtentwicklungsausschuss Hans-Peter Pohl (CDU) eingegangen, diese Anträge nun von der Tagesordnung zu nehmen, so berichtete Pohl den Ausschussmitgliedern.

Am Montag standen die ersten Beiden dieser FDP-Anträge auf der Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Wirtschaft. Konkret ging es hier um einen Architektenwettbewerb und den Bau eines Wasserspielplatzes. Zu Beginn der Sitzung dann die Überraschung. Ein sichtlich verstimmter Hans-Peter Pohl verkündet, dass der Fraktionsvorsitzende der FDP, Amid Jabbour, nicht wünscht, das besagte Anträge im Ausschuss zur Beratung kommen.

Die Nachricht löst Befremden bei den Abgeordneten der anderen Fraktion aus. Geht das überhaupt, einmal überwiesene Anträge nicht mehr in die Beratung zu nehmen, nur weil der Antragsteller das nicht wünscht? Die Anträge könnten durchaus von der FDP zurückgezogen werden. Das aber möchte Elfriede Schmidt (FDP) ausdrücklich nicht. „Die Anträge wurden bezüglich der Haushaltssatzung 2019 gestellt. Diese ist beschlossen, die Anträge damit hinfällig, müssen somit nicht in die Ausschüsse“, sagt sie.

FDP möchte die Anträge

neu einbringen

Jabbour ist nicht Mitglied des Stadtentwicklungsausschusses, war somit selbst nicht anwesend. Seine Parteikollegin Schmidt musste hier allein Stellung beziehen. Neben dem, aus ihrer Sicht nicht mehr vorhandenen Bezug zur Haushaltsplanung, kritisierte sie, dass nun einzelne Aspekte aus den Anträgen „herausgepickt“ werden. Bürgermeister Heiko Müller (SPD) hält es rechtlich für eindeutig, der Ausschuss darf dennoch beraten. Allerdings stellte er den Sinn einer derzeitigen Beratung in Frage, wenn besagte Anträge neu gestellt werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt über die Anträge diskutieren, bringe niemanden weiter, sagt auch Jabbour. „Davon bekommen die Kinder keine Turnhallen oder Hortplätze.“ Aus Jabbours Sicht war die Überweisung der Anträge in die Ausschüsse nicht zulässig und dies habe er auch in der SVV im Dezember gesagt.

Für Norbert Kunz (Die Linke) waren die Anträge der FDP inhaltlich sinnvoll und: „Es wäre schade, ginge das inhaltlich verloren.“ Allerdings findet er sehr klare und nicht unbedingt freundliche Worte für das Verhalten der beiden FDP-Abgeordneten. Eine Haltung mit der Kunz nicht allein steht. Ulrich Storm (AfD) besteht derweil darauf, die Anträge dennoch zu besprechen. Für Bürgermeister Müller macht das gegenwärtig keinen Sinn, der Haushalt sei beschlossen und er plädiert dafür, auf die neuen Anträge zu warten. Darüber wurde abgestimmt und mehrheitlich entschieden, die beiden Anträge von der Tagesordnung zu nehmen. Jabbour bestätigt gegenüber BRAWO: „Die Anträge werden kommen. Ich will hier gar keinen Streit. Ich will ein ordentliches Verfahren.“