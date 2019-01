Diesterweg-Schule stellt sich vor

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die künftigen Siebtklässler und deren Eltern können sich an diesem Freitag beim Tag der offenen Tür über die Bildungs- und Freizeitangebote der Adolph-Diesterweg-Oberschule informieren.

Lehrer und Schüler stehen zwischen 16 und 19 Uhr für Fragen zur Verfügung. Schülerguids bieten außerdem Führungen durch die Gebäude an. Informiert wird auch über den fremdsprachlichen Wahlpflichtunterricht, bei dem Französisch und Spanisch zur Auswahl stehen. Auch über den Schwerpunkt Praxislernen und das Vorbereitungsprogramm aufs Berufsleben wird informiert. Schließlich wird das Angebot des offenen Ganztagsbetriebs erläutert. Die Diesterweg-Oberschule ist in der Schulstraße 9 zu finden. Die Parkmöglichkeiten direkt vor der Schule sind begrenzt, dafür gibt es aber einen Parkplatz in Höhe der Sporthalle (rückwärtige Seite, Fabrikstraße).