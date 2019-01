Mehr Mädchen als Jungen im Landkreis geboren

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Auf ein geburtenreiches Jahr blickt die Oberhavel Klinik in Oranienburg zurück. Insgesamt kamen 2018 dort 816 Kinder zur Welt, 41 mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der Geburten in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Oranienburger Klinik ist niedriger (811) als die Zahl der Babys. Das liegt daran, dass es vergangenes Jahr fünf Zwillingsgeburten gab. Wie die Kliniken am Mittwoch mitteilten, erblickten mehr Mädchen (412) als Jungen (404) das Licht der Welt. Die beliebtesten unter den vergebenen Vornamen seien bei den Jungen Ben, Oskar, Elias, Henry, Louis sowie Paul und bei den Mädchen Emma, Hanna, Maria, Luisa, Johanna und Mia gewesen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch im Jahr 2018 wieder mehr als 800 Geburten in der Frauenklinik hatten. 811 Elternpaare brachten uns ihr Vertrauen entgegen. Dafür möchten wir uns bedanken“, so die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Elke Keil.

Allerdings reicht die Zahl der Geburten von 2018 nicht an das Rekordjahr 2016 heran. So viele Kinder wie damals sind noch nie in der Geschichte des Krankenhauses Oranienburg auf die Welt gekommen. Es gab 862 Geburten, inklusive sechs Zwillingsgeburten, mit insgesamt 868 Babys.

Aber nicht alle Kinder werden im Kreißsaal des Oranienburger Krankenhauses geboren. Viele werdende Eltern bringen ihren Nachwuchs auch in Berliner Kliniken zur Welt. Und Schwangere aus dem Norden Oberhavels suchen sich professionelle Hilfe auch in Nachbarkreis-Krankenhäusern und gebären zum Beispiel im Sana Krankenhaus Templin.

Umgerechnet kann aber davon ausgegangen werden, dass jedes zweite Kind das Licht der Welt in der Klinik Oranienburg erblickt. Das kann aus den Angaben des Landesamtes für Statistik Berlin-Brandenburg heraus gelesen werden. Danach wurden für den Landkreis Oberhavel im Jahr 2017 insgesamt 1 672 „Lebendgeborene“, so der Fachbegriff registriert. Mit etwa derselben Zahl an Neugeborenen ist in etwa auch in diesem Jahr zu rechnen. Die Zahlen für 2018 für die Landkreise Brandenburgs liegen vom Statistikamt allerdings noch nicht vor.

Die Klinik Oranienburg war 2010 als erste Geburtsklinik in Brandenburg mit dem Qualitätssiegel „Babyfreundliches Krankenhaus“ ausgezeichnet worden. Im Frühjahr will sich die Klinik Oranienburg erneut zertifizieren lassen.