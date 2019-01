Gern mit ihrem Pony unterwegs

MOZ

Alina aus Blumberg ist unsere erste „Schöne Brandenburgerin“ des neuen Jahres. Sie ist 22 Jahre jung und arbeitet als stellvertretende Filialleiterin einer Supermarktkette. „Wenn ich mal nicht arbeiten bin, sitze ich auf der Kutsche und fahre mit meinem Pony durch Blumberg“, schreibt sie. Einen Partner zu finden, der dieses Hobby akzeptiert, ist gar nicht so einfach, „da sich mein Leben nur um meine Tiere dreht“.

Sind auch Sie eine „Schöne Brandenburgerin“ und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur „Schönen Brandenburgerin“ Anfang 2020 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!

Liebe Bewerberinnen! Da wir 2018 sehr viele Einsendungen erhielten, möchten wir für die wöchentliche Wahl auch Fotos aus dem vergangenen Jahr berücksichtigen. Sollte jemand nicht damit einverstandensein, einfach eine Mail an: sbb@moz.de