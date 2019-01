Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Eine Bürgerinitiative will die geplante Erdgasförderung im Feld Zehdenick-Nord verhindern. Am Dienstag wurden am Rande der Veranstaltung von Bündnis 90/Die Grünen in Templin Unterschriften von möglichen Unterstützern gesammelt.

Besonders in den Templiner Ortsteilen Storkow und Hammelspring formiert sich Widerstand gegen das Vorhaben der Zehdenicker Firma Jasper Resources, in einigen Jahren nordöstlich der Havelstadt Erdgas zu fördern. Ob sich die Förderung überhaupt lohnt, soll ab Januar mit der seismischen Suche nach Erdgas ausgelotet werden. Auch die Stadt Templin ist gegen das Vorhaben.