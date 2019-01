DRK-Mitarbeiterin in den Ruhestand verabschiedet

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Nach 15 arbeitsreichen Jahren in der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Gransee, wurde Christa Gnutzmann (Bildmitte mit Kreisgeschäftsführer Ronny Sattelmair und Geschäftsstellenleiterin Kessrin Kleindieck) Ende Dezember in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Während einer kleinen Feierstunde in der Geschäftsstelle wurde noch einmal das Engagement und die Einsatzbereitschaft von Christa Gnutzmann gewürdigt. Diese versprach, auch weiter für den Kreisverband zur Verfügung zu stehen.Foto: DRK Gransee