Bierhoff besucht Katar und Bayern-Training

DPA

Doha (dpa) Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff hat das Gastgeberland für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft besucht.

Bierhoff schaute beim nicht-öffentlichen Training des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München vorbei und wollte sich nach Club-Angaben einen Eindruck vom Zustand der deutschen Nationalspieler machen. Auch der frühere spanische Weltmeister Xavi war Gast.

Bei einem internen Trainingsspiel sahen die beiden insgesamt sieben Tore. „Es ist gut für unseren Rhythmus, mal wieder unter Wettkampfbedingungen so ein Spiel zu machen“, sagte Nationalspieler Jérôme Boateng.

Das neue Länderspieljahr beginnt für die Nationalmannschaft am 20. März in Wolfsburg mit einem Test gegen Serbien. Die EM-Qualifikation startet am 24. März für Deutschland in Amsterdam gegen die Niederlande.