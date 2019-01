VSV Havel braucht Sieg im Titelrennen

Steffen Kretschmer

Oranienburg (MOZ) Die Ausgangslage könnte deutlicher kaum sein. Gewinnen die Volleyballerinnen des VSV Havel Oranienburg ihr Spitzenspiel gegen Rotation Prenzlauer Berg, ist das Meisterrennen völlig offen. Tun sie das nicht, ist der Traum vom Titel in der 3. Liga dahin.

Erst im Dezember hatte Rotation in diesem Duell zumindest ergebnistechnisch für klare Verhältnisse gesorgt und Oranienburg mit 3:0 nach Hause geschickt. Auf dem Feld war es zumindest in den ersten beiden Sätzen weniger deutlich, und genau daraus schöpft Havel großen Optimismus, dass es an diesem Sonntag (15 Uhr) wesentlich besser laufen kann.

„Unsere Motivation ist riesig, das Spiel zu gewinnen“, sagt Oranienburgs Trainer Robert Hinz. Er weiß, dass seiner Mannschaft mit einem 3:0- oder 3:1-Erfolg der Sprung an die Tabellenspitze gelingen könnte, spricht aber auch klar an, „dass die Meisterschaftsfrage in meinen Augen durch ist, wenn wir verlieren. Ich möchte aber überhaupt nicht an irgendwelche negativen Folgen denken. Genau aus diesen Gründen steckt aber viel Brisanz in dieser Begegnung“.

Im Hinspiel machte die Mannschaft des VSV Havel nach Meinung vom Coach eigentlich ein gutes Spiel. Allerdings fehlte dem Team in den entscheidenden Momenten das notwendige Glück, die Partie zu entscheiden. „Es war trotzdem ein Spitzenspiel, dass den Namen verdient hatte“, sagt Hinz.

Schon damals hatte sich in diesem Aufeinandertreffen der Top-Teams der 3. Liga die Voraussage vom Oranienburger Trainer größtenteils bewahrheitet, dass Aufschlag und Annahme eine gewichtige Rolle spielen würden. Das dies erneut in Teilen so sein wird, davon geht Robert Hinz fest aus.

„Wir haben unsere Lehren aus der ersten Partie gegen Rotation gezogen“, sagt er. Genauer in die Karten will sich der Coach, der erst zu Saisonbeginn die Mannschaft aus der Kreisstadt übernommen hatte, aber nicht schauen lassen. Hinz sagt nur so viel: „Wir werden in unserem Team und an unserem System Anpassungen vornehmen.“ Auch wenn sich der VSV Havel und Rotation Prenzlauer Berg gegenseitig sehr gut kennen, seien Überraschungen trotzdem möglich. „Die müssen auch sein. Ich erwarte auch von unserem Gegner, dass er Änderungen trifft.“ Seine Spielerinnen habe er deshalb auf viele Eventuali-täten vorbereitet. „Wir haben deshalb nicht nur einen Plan A in der Tasche und sind, soweit es uns in zwei Wochen möglich war, gut auf das Spiel vorbereitet.“

Aus den Worten des Übungsleiters wird aber auch deutlich, dass die kurze Zeit vor dem Auftakt im neuen Jahr natürlich nicht ganz optimal war. Direkt nach dem 3:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des SC Potsdam verabschiedete Robert Hinz seine Spielerinnen in die überschaubare Winterpause. „Am 2. Januar haben wir dann wieder angefangen“, sagt der Coach, für den es „nicht möglich“ war, „den Akku komplett aufzuladen. Klar tut es mal gut, Zeit mit der Familie zu verbringen und die Seele baumeln zulassen. Mehr davon konnten wir den Spielerinnen aber leider nicht geben.“