Koalition unter Zeitdruck

Potsdam (MOZ) Es war eine gute und intensive Anhörung im Landtag. Wie zu erwarten, verlangt der Entwurf für das neue Polizeigesetz einen sehr genauen Blick auf die neuen Regeln und die konkreten Formulierungen im Text. Neun Experten haben den Abgeordneten mit teilweise 50-seitigen Stellungnahmen viel Stoff zum Nachdenken geliefert.

Die vielfach gut und richtig erscheinenden Hinweise setzen das Kabinett und die Regierungsfraktionen nun unter Zeitdruck. Denn im Sommer endet die Legislaturperiode. Es dürfte ein hartes Stück Arbeit sein, den Entwurf bis dahin noch einmal so zu überarbeiten, das er an Qualität gewinnt und einer Mehrheit der Abgeordneten die Zustimmung erlaubt.

Brandenburg hat ein sehr gutes Polizeigesetz. Bei eventuellen Korrekturen sollte man also besonsers vorsichtig sein, um nichts kaputt zu machen und den Polizisten die Arbeit nicht zusätzlich zu erschweren. Denn wenn Beamten in einem stressigen Einsatz unklar ist, was sie dürfen und was nicht, kann es gefährlich werden.