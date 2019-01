Lunik führt Bürgermeister nach Hamburg

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Bürgermeister Frank Balzer (SPD) fährt heute nach Hamburg. Dort will er sich mit dem Eigentümer des einstigen Hotels Lunik und drei anderer heruntergekommener Gebäude im Stadtgebiet treffen. Noch immer fällt in diesem Zusammenhang der Name Ulrich Marseille. Er habe eine Einladung zu einem Gespräch bekommen, teilte Frank Balzer diese Woche mit, ob der Hamburger Unternehmer Marseille selbst da sei, das wisse er nicht.

Falls er auf ihn trifft, wäre das das erste persönliche Aufeinandertreffen der zwei Männer. Laut dem Eisenhüttenstädter Bürgermeister müsse man in der nächsten Zeit eine Lösung für die Immobilie im Stadtzentrum finden. „Es ist das letzte Einzeldenkmal, bei dem eine Sanierung beziehungsweise Bewirtschaftung aussteht“, erklärte er.

„Ich werde ihn fragen, welche Idee er für das Haus hat. Es ist schließlich seines. Ich habe dazu noch keine Ideen bekommen“, sagte Balzer im Vorfeld des Hamburg-Trips. Sollte er das einstige Hotel veräußern wollen, dann müsste die Stadt ihren Standpunkt darstellen und sagen, was machbar sei, so der Bürgermeister.

Als Geschäftsführer der Eigentümerin, der DL-Immobilienverwaltung GmbH und Co. „Altmark Ansgar“ KG, hatte Marseille im Jahr 2010 unter der Überschrift „Das Hotel Lunik verdient eine Aufgabe“ eine „Entwicklungsstudie zur Nachnutzung“ vorgestellt. Die Baupläne für dieses Gesundheitszentrum befanden sich auch noch im Jahr 2016 auf der Internetseite grundstuecksauktionen.berlin.de, in deren Impressum die M. Held GmbH & Co. Baubetreuungs KG stand. Der Name Held war bei Recherchen über das Lunik auch immer wieder aufgetaucht. Doch die Seite ist aktuell nicht mehr erreichbar.

Bei dem Gespräch in Hamburg wolle der Eisenhüttenstädter Bürgermeister den Eigentümer des Luniks aber auch auf die Sicherungsmaßnahmen ansprechen. „Wir werden ihm mitteilen, dass es da einen Zugang durch Dritte gibt, die Substanz des Gebäudes dadurch nicht positiv beeinflusst wird und wir die Befürchtung haben, dass da noch mehr Vandalismus passiert.“ Im Sommer 2017 war das ehemalige Hotel zwar eingezäunt worden, doch noch immer sind immer wieder Spuren sichtbar, dass Personen das Haus unbefugt betreten haben.

„Wir müssen jedenfalls ausloten, wie man da weiterarbeiten kann“, betonte Balzer. „Es geht ja auch um die drei anderen Gebäude.“ Mit diesen sollte das Lunik bisher immer im Paket verkauft werden. Doch vor allem in zwei Bettenhäusern sei eine Bewirtschaftung gar nicht mehr möglich. „Aber wir dürfen da so auch nicht rein und man lässt uns da auch nicht rein“, sagte der Bürgermeister.