Die ersten Lämmer sind da

Zwei von vier: Neugierig schauen diese beiden Lämmer in die Kamera. Sie kamen am Montagnachmittag zur Welt. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Zollbrücke (MOZ) Zollbrücke. Diesmal ist der Nachwuchs etwas früher dran: Auf dem Ziegenhof in Zollbrücke freut sich Michael Rubin über die ersten vier Lämmer.

„Kommen Sie am besten gegen 8 Uhr“, hatte Michael Rubin am Telefon erklärt. Da würden die Ziegen fressen und der Nachwuchs am besten zu sehen und damit zu fotografieren sein. Nur der „Geburtstermin“ war da noch offen. Ab Weihnachten wartet der Landwirt in Zollbrücke quasi stündlich auf die ersten Lämmer.

Im vergangenen Jahr kamen sie erst in der zweiten Januarwoche. Diesmal waren sie aber etwas früher dran: Seit Montagnachmittag sind zwei Zwillingspärchen da. Noch etwas unbeholfen, aber neugierig, staksen die Jungtiere durch den Stall. Eines sucht kurz darauf das Euter seiner Mutter. Erst noch auf der falschen Seite an den Vorderhufen. Doch kurz darauf ist eine der prallen Zitzen gefunden.

Wann die nächsten Lämmer kommen, weiß Michael Rubin nicht. „Wir machen ja keine Stallwachen“, erklärt er. „Da müssen die Tiere allein durch, so wie in der Natur auch. Ich bin dagegen, Tiere zu verhätscheln.“ Und meist bekomme er morgens ohnehin nur das Ergebnis mit. „Probleme gab es bisher selten“, fügt er hinzu.

Wenn dann an die 30 Zicklein im Stall sind, denkt Michael Rubin auch wieder an das Melken. „Bei Zwillingen bleibt nichts übrig, sonst holen wir uns den Rest.“ Und erst dann könne er wieder Milch abgeben oder ans Käsen denken. „Wahrscheinlich Ende Januar“, blickt er voraus. Die erste Nachfrage nach frischer Ziegenmilch habe er in diesen Tagen aber schon gehabt, schüttelt er etwas verständnislos mit den Kopf.

Bis zu einem halben Jahr würden die Jungtiere Milch von ihren Müttern nehmen. „Wir trennen sie nicht“, sagt Rubin und hat festgestellt, dass das bei seiner Rasse – der Weißen Deutschen Edelziege – später mehr und besseres Fleisch gibt.

Und obwohl das Wetter am Ostersonntag und am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, für ihn zuletzt keine Freude gewesen sei, werde es an diesen Tagen 2019 wieder ein Hoffest geben, kündigt Rubin an. Das Vorjahr will er nicht schlecht reden, aber der heiße Sommer habe auch ihm nichts gebracht. „Für jemanden, der frische Lebensmittel produziert, ist es schwierig, wenn die Leute ausbleiben.“ Und die Radfahrer vom Oder-Neiße-Radweg hätten bei der Hitze meist nur zu einem Getränk oder Eis gegriffen. „Dafür konnten wir uns beim Heuen Zeit lassen“, sagt Michael Rubin und erinnert sich an Jahre, an denen sie zu Pfingsten das Grün auch schon unter Regenwolken geholt haben. 2018 sei etwa ein Drittel verbrannt gewesen.

Die drei neuen Ferienwohnungen auf dem Hof seien über den Jahreswechsel ausgebucht gewesen. Auch Künstler vom benachbarten Theater am Rand hätten dort übernachtet.