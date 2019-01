Aufgebügelte Freundschaft

Berlin (MOZ) Nein, diesmal müssen keine Nachkriegsgeister gebannt oder sogenannte Erbfeindschaften beendet werden. Knapp 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und genau 56 Jahre nach der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags darf die deutsch-französische Freundschaft als gesichert gelten. Es wird kooperiert auf allen möglichen Gebieten von der Außenpolitik bis zur Zahntechnik. Warum also ausgerechnet jetzt ein neues Freundschaftsabkommen?

Die spektakuläre Dimension von 1963 hat das Ganze nicht. Doch das Aufbügeln könnte sich lohnen. Da sind zum einen die völlig veränderten Rahmenbedingungen von Globalisierung bis Digitalisierung. Da ist außerdem der Wunsch, in einer Zeit politischen Auseinanderdriftens mit einem engen Partner noch ein Stückchen näher zusammenzurücken. Und schließlich enthält der Text neben dem teilweise etwas pflichtschuldigen Überbau einige Vorstöße in die konkrete Wirklichkeit der Nachbarschaft. So sollen bestehende Hürden für grenzüberschreitende Vorhaben – Bahn und Busverbindungen, Umweltschutz, Gesundheitsversorgung – abgebaut werden. Die Begeisterung der Bürger für den „Aachener Vertrag“ wird vor allem von solchen Fortschritten abhängen.