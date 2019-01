Deckelung der Kosten gefordert

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Mehrere Reaktionen gab es auf unseren Beitrag über die erneute Anhebung der Entgelte im Awo-Seniorenheim. Eine Angehörigeninitiative macht seit Monaten mobil gegen die ständigen Steigerungen, fordert Entscheidungen des Bundes.

„Das ist systembedingter Kapitalismus“, schimpft Peter Strohbach. Der Seelower ist Vorsitzender des Awo-Kreisverbandes. Ihn hätten in den letzten Tagen mehrfach Bürger wegen der erneut steigenden Kosten angesprochen. „Wir als Awo-Kreisverband sind nicht in diese Fragen involviert und auch nicht am Verfahren beteiligt“, betont er. Vielmehr erhalte auch er lediglich auf Nachfrage Informationen vom Bezirksverband, der in Seelow eines von insgesamt neun Seniorenheimen betreibt. „Es ist demütigend, wie mit den Menschen, die ein Leben lang für diesen Staat gearbeitet haben, am Lebensende von eben diesem Staat behandelt werden“, sieht es Strohbach. „Wer täglich eine Million Euro für einen nicht unfertigen Flugplatz in Berlin ausgibt, der muss solch eine Aufgabe erst recht stemmen“, steht für ihn fest.

Klaus Hommel aus Eggersdorf hat im März 2018, als die erste Stufe der deutlich steigenden Zuzahlungen in Kraft trat, mit Gleichgesinnten eine Angehörigeninitiative gegründet. Knapp 10 000 Bürger haben ihre Unterschrift unter eine Petition gesetzt, die die Initiative in den nächsten Wochen an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, den Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses im Bundestag und den Staatssekretär des Bundesgesundheitsministerium persönlich übergeben will. „Wir haben viel Zustimmung erfahren“, berichtet Klaus Hommel, dessen Mutter in einem Awo-Heim betreut wird. Er sieht das Problem nicht bei der Awo, sondern bei der Politik. Die Awo sei vielmehr Auslöser gewesen und habe deutlich gemacht, worin das Problem besteht. Er ist enttäuscht, dass noch immer nichts passiert ist. „Wir haben bei diesem Thema keine Zeit“, sagt der 67-Jährige. „Es geht um alte Menschen. Für sie ist es beschämend, am Ende ihres Lebensabends um Sozialhilfe zu bitten.“ Spahn habe zwar angekündigt, dass 13 000 mehr Pflegekräfte gewonnen werden sollen (mindestens 35 000 werden gebraucht), aber sich in keiner Weise zum Thema Zuzahlungen oder Gehälter der Pflegenden geäußert. In der Petition wird eine Deckelung der Zuzahlungsbeiträge gefordert.

Das sieht auch Peter Strohbach als wichtiges Ziel. Er begrüße nachdrücklich, dass es spürbare Tariferhöhungen gegeben hat. Fest stehe auch, dass bestimmte andere Kosten steigen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel zudem schon seit einigen Jahren nicht mehr ausreichten, um dringend notwendige Instand- und Modernisierungsarbeiten in den Einrichtungen zu erledigen. „Es kann aber nicht sein, dass diese Kosten jene tragen müssen, die auf Pflege angewiesen sind“, betont er. Ihm gehe vor allem die Methode gegen den Strich. Die Wohlfahrtsverbände dürften nicht die schwächsten Glieder in der Kette der Kostenträger auswählen, um die Mittel einzunehmen, die der Bund zu tragen hat. Er fordert mehr politischen Druck der Verbände und Einigkeit. Man müsse stärker deutlich machen, was passiert, wenn die Menschen nicht mehr versorgt würden. Erst dann reagiere offensichtlich die große Politik. Er werfe seinem Bezirksvorband vor, dass er den falschen Weg geht. Erst nach einer Entscheidung auf Bundesebene dürften die Zuzahlungen festgelegt werden. Aus seiner Sicht fehle auch die Transparenz, wie sich die Kostensteigerungen zusammensetzen. Ein Verweis darauf, dass die Preissteigerungen von der Schlichtungsstelle juristische als korrekt bewertet wurden, nütze den Bewohnern und deren Angehörigen nichts.

In der Petition der Angehörigeninitiative wird die sofortige Einführung einer Bürgerpflegeversicherung gefordert. Zudem müssten die Ausbildungskosten für Pflegekräfte vom Bund übernommen werden und die Behandlungspflege vollständig von den Kassen finanziert werden. Klaus Hommel hofft auf weitere Unterstützung über den Landkreis hinaus, um diese Forderungen durchzusetzen. Kati Karney, die zu Jahresbeginn die Geschäftsführung im Awo-Bezirksvorstand übernommen hat, sicherte jegliche Unterstützung aller Initiativen, die eine baldige Entscheidung zur Pflegeversicherung einfordern, zu.

Angehörigeninitiative über klaus.hommel@ewetl.de, online: www.weact.campact.de