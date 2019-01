Finanzamt arbeitet schneller

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Steuereinnahmen des für den gesamten Kreis Märkisch-Oderland zuständigen Finanzamtes Strausberg sind im Vergleich 2017 zu 2018 von 681 auf 740 Millionen Euro gestiegen. Darüber informierte Finanzminister Christian Görke (Linke) bei einem Arbeitsbesuch am Mittwoch.

„Das Strausberger Finanzamt ist eines unserer leistungsfähigsten“, sagte Görke im Beisein von Strausbergs Finanzamtsvorsteher Jörg Rolfes. Arbeitnehmer bekamen im Jahr 2018 durchschnittlich 43 Tage nach Eingang ihrer Einkommensteuererklärung ihren Bescheid zugesandt. In diesem Bereich zählt die Strausberger Behörde nach Auskunft von Finanzministeriumssprecherin Ingrid Mattern zu den schnellsten der 13 Finanzämter im Land Brandenburg. Die Bearbeitungsdauer konnte im Vorjahresvergleich im Schnitt um einen Tag gesenkt werden. Bei Gewerbetreibenden und Freiberuflern liege sie im Landesschnitt von 57 Tagen – eine Verbesserung um sechs Tage zu 2017.

Das Finanzamt Strausberg ist für die Besteuerung aller Bürger und Unternehmen zuständig, die in Märkisch-Oderland wohnen beziehungsweise hier ihren Sitz haben. Im vergangenen Jahr mussten die 197 Mitarbeiter rund zwei Prozent mehr Steuerfälle bearbeiten als 2017, darunter 43 452 Einkommensteuerbescheide für Arbeitnehmer (2017: 41 788) und 25 501 Veranlagungen für Gewerbetreibende und Freiberufler (Vorjahr: 25 823). Genaue Zahlen bekomme er zwar erst in der nächsten Woche, sagte Görke, Schätzungen zufolge liege das Steueraufkommen 2018 aber bei 740 Millionen Euro. Im Jahr 2017 wurden 681 Millionen Euro eingenommen. Gleichbleibend hoch sei der Krankenstand unter den im Schnitt 45 Jahre alten Mitarbeitern. Er liege pro Kopf bei 31 Kalendertagen. „Eine Ursache dafür sind Langzeiterkrankungen“, erklärte Görke.

Der Minister war nach seinem Rundgang zufrieden. „Hier stimmen das Arbeitsumfeld und der zwischenmenschliche Umgang“, schilderte er seine Eindrücke. Das sichere „eine leistungsfähige Steuerverwaltung“. Um die Arbeitsbedingungen und den Service für Besucher zu verbessern, investiere das Land 300 000 Euro in bauliche Maßnahmen am Standort in der Prötzeler Chaussee 12A. Aktuell entsteht ein neuer barrierefreier Zugang für die Bürgerinnen und Bürger zur Service- und Informationsstelle (SIS). Die übrigen Bereiche des Finanzamtes sollen ab März mit Sicherheitstüren ausgestattet werden und sind dann für den Publikumsverkehr grundsätzlich nicht mehr frei zugänglich. Man reagiere damit auf Tendenzen der vergangenen Jahre zu Verrohung und Gewalt in der Gesellschaft – auch gegenüber Finanzamtsmitarbeitern, sagte Görke. Er betonte aber, dass es sich um präventive Maßnahmen handele. „Konkrete Vorfälle hatten wir in Strausberg noch nicht“, sagte Vorsteher Rolfes.

Zusätzlich zu den beschriebenen Maßnahmen wird ab Ende Januar erstmals ein außenliegender Sonnenschutz angebracht. Nach aktuellen Planungen sollen 102 Fenster des Finanzamtsgebäudes mit motorgesteuerten Außenjalousien nachgerüstet werden. „Das Gros soll bis zum Beginn der Sommerhitze geschafft sein“, erläuterte Rolfes.

Einen großen Fokus legt das Finanzamt auf die Gewinnung von dringend benötigten Nachwuchskräften. Momentan gebe es 28 Anwärter für den mittleren und gehobenen Dienst des Steuerbeamten, „die in Strausberg ausgebildet werden, um die Finanzwirtschaft zu stärken“, sagte Görke. „Da wir für das Land ausbilden, bleibt nicht jeder von ihnen in Strausberg. Wir sind aber bemüht, alle ihren Wünschen entsprechend zu verteilen“, sagte Rolfes. Die theoretischen Grundlagen der zweijährigen Ausbildung zum Finanzwirt und des dreijährigen Studiums zum Diplom-Finanzwirt werden an der Fachhochschule der Finanzen des Landes Brandenburg in Königs Wusterhausen vermittelt, die praktische Arbeit erfolgt in den Finanzämtern.

„Der Kampf um kluge Köpfe wird zusehends härter“, sagte Jörg Rolfes. Seine Behörde versuche unter anderem mit flexiblen Arbeitszeiten zu punkten. Derzeit sind gut 22 Prozent der Beschäftigten im Finanzamt Strausberg in Teilzeit tätig.