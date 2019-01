Strausberger Bauausschuss will mit Straßenbau zwei Jahre aussetzen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Alles deutet da-rauf hin, dass 2019 und 2020 in Strausberg keine kommunale Straße gebaut wird. Im Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend erhielt die Linken-Fraktion volle Zustimmung für den Vorschlag, die für das Straßenausbauprogramm vorgesehenen Mittel für zwei Jahre zu streichen und erst ab 2021 wieder in den Haushalt einzuordnen. Neben dem schon länger bekannten Grund, dass die Baupreise so gestiegen sind, dass die 90-prozentige Bürgerbeteiligung an den Kosten nicht mehr zuzumuten sei, ist am Dienstag ein weiterer hinzugekommen: Die übereinstimmende Aussage der beiden Regierungsparteien im Land, die Straßenbaubeiträge in Frage zu stellen.

Die Debatte drehte sich im Bauausschuss mehr um redaktionelle Aspekte. So fanden Vorsitzender Nick Reinking (SPD) und Mitglied Thomas Frenzel (grün, liberal, bürgernah), dass das Wort „streichen“ zu hart klinge und durch „aussetzen“ ersetzt werden solle. Wolfram Wetzig seitens der einreichenden Linken nahm die Änderung diskussionslos an. Nicht durchsetzen konnte sich hingegen Heiko Winkelmann (UfW. Pro Strausberg) mit dem Vorschlag, das Moratorium auf ein Jahr zu begrenzen und jeden Oktober angesichts der Lage auf dem Markt neu zu entscheiden. Finanzfachgruppenleiterin Britta Schellin stellte klar, dass der Oktober für große Haushaltsumschichtungen ein zu später Zeitpunkt sei.

Bürgermeisterin Elke Stadeler räumte ein, dass sich das Straßenausbauprogramm bis 2030 seinerzeit auf ganz andere Baupreise stützte, als sie heute verlangt würden. Es müsse insgesamt überarbeitet werden. Sie wies erneut darauf hin, dass die Initiative im Land auf eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ziele: „Wir reden bei uns über die Erschließung von Straßen.“ Wolfram Wetzig stellte hingegen klar, dass die Linken im Land beide Finanzierungsmodelle zur Disposition stellten.

Die Nachfrage von Rüdiger Neuguth (SPD), ob bisherige Planungsleistungen in der Waldemarstraße, Ruhlsdorfer Straße und Wiesenweg umsonst seien, verneinte die Bürgermeisterin. Planer Torsten Irgang konnte dennoch seine Unterlagen wieder einpacken. Seine Auswertung der Beteiligung der Anwohner der Ruhlsdorfer Straße ist hinfällig und vermutlich in zwei Jahren unaktuell.(js)