Einbrecher mit Fahrrad verfolgt

Wer vermisst dieses Fahrrad? Es diente einem Hauseigentümer am 21. Dezember 2018 in der Reifenwerkstraße zur Verfolgung eines Einbrechers. © Foto: Polizei Fürstenwalde

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Im Falle eines versuchten Einbruches und anschließender Körperverletzung bittet die Polizei in Fürstenwalde um Mithilfe. Am 21. Dezember 2018, dem Freitag vor Heiligabend, hörte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Langewahler Straße gegen 13.30 Uhr Geräusche von zu Bruch gehendem Glas an seinem Haus und entdeckte eine unbekannte, männliche Person auf seinem Grundstück. Als der Täter unverrichteter Dinge flüchtete, nahm der Hauseigentümer die Verfolgung auf.

In der Reifenwerkstraße wurde der Einbrecher von seinem Verfolger eingeholt und kurzzeitig festgehalten, wie es in einer Mitteilung der Polizei vom Mittwoch heißt. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen den Männern, wobei der Hauseigentümer durch den Täter verletzt wurde. Dieser konnte sich losreißen und die Flucht fortsetzen. Mit einem herrenlosen Fahrrad, das in der Reifenwerkstraße abgestellt war, fuhr der Geschädigte dem Täter weiter hinterher, konnte ihn aber nicht mehr einholen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Der Geschädigte beschreibt ihn als zirka 1,75 Meter groß, mit schlanker, sportlicher Gestalt. Zur Tatzeit war er mit einer grauen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen? Das Fahrrad, welches der Geschädigte in der Reifenwerkstraße herrenlos auffand und zur Verfolgung nutzte, konnte bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer vermisst ein solches Fahrrad?

Hinweise an die Polizei in Fürstenwalde, August-Bebel-Straße 63, Telefon: 03361 5681121 oder an jede andere Polizeidienststelle.