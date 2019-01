Flatternde Lappen als Verkehrssicherung

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Wer am Mittwoch seit dem Vormittag auf der Landesstraße von Erkner zur Autobahn fuhr, wird sich gewundert haben: Auf der Seite Richtung Woltersdorf hängen blaue und neongelbe Lappen, mit Maßen von 40 mal 80 Zentimetern, etwa so groß wie eine Nationalflagge. Sie werden auch noch heute hängen. Denn heute wird im Revier Erkner, beginnend eben ab der Landesstraße bis zu den Kranichsbergen bei Woltersdorf, gejagt.

Die Lappen dienen der Verkehrssicherung. „Wenn sie im Wind flattern, halten sie das Wild davon ab, auf die Straße zu laufen“, sagt Daniel Kubelt von der Fürstenwalder Firma Schälicke. Mit seinem Vater Roland Kubelt hatte er zunächst Alu-Nägel in die Bäume entlang eines hinter dem Radweg laufenden Waldbrandstreifens eingeschlagen. Auf dem fuhren Kubelts auch mit ihren Strippen die etwa 1,3 Kilometer lange Strecke entlang. An ihnen hängt, jeweils in einem Meter Abstand, ein solcher Lappen. „Die Strippe wird zwei-, dreimal um einen Nagel gewickelt, und weiter geht’s“, erläuterte Daniel Kubelt das Vorgehen. Ob blauer oder gelber Lappen, sei egal: „Die Tiere sind farbenblind.“ Heute Nachmittag, wenn die Jagd beendet ist, werden sie wieder abgenommen.(je)