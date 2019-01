Drei Fahrzeuge auf Autobahn gerammt

Elke Kögler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Ein 34-jähriger Kroate hat am Mittwochnachmittag auf und entlang der Autobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg drei Unfälle verursacht und einen Schaden von 12 000 Euro angerichtet. Um 13.08 Uhr touchierte der Fahrer mit einem in Österreich zugelassenen Audi auf der Raststätte Linumer Bruch seitlich einen Ford. Um 13.15 Uhr überholte er im Baustellenbereich ein ziviles Polizeiauto und kollidierte mit diesem ebenso seitlich. Fünf Minuten später streifte er einen Mercedes. Am Ende nahmen Polizisten den unter Medikamenteneinfluss stehenden Mann auf dem Parkplatz Rossower Heide fest und danach in Gewahrsam.