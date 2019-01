Miniatur-Preisträgerin bekommt eigene Schau

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Die Kunstpreisträgerin der Stadt bei der 9. Miniatur bekommt eine eigene Ausstellung: Vom 15. Januar bis 22. Februar zeigt Antje Plath in der Galerie im Alten Rathaus Grafiken, Plastiken und Installationen. Es sei ihre erste Ausstellung seit drei Jahren, sagt die Regensburgerin, die in Halle Kunst und Design studiert hat und die derzeit im Flaschendesign tätig ist. Unter dem Ausstellungstitel „ident“ vereint die 34-Jährige Arbeiten, die das Nachdenken über Identität in den Mittelpunkt rücken: „Identität kommt von identisch, nicht von Individualität“, sagt Plath. Es gehe darum zu ergründen, wie sich der Mensch durch die Spiegelung im Anderen definiere. (amd)

Vernissage am Sonntag, 17 Uhr, im Festsaal des Alten Rathauses