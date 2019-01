Kreis verbietet Feiern im Landhotel

Brian Kehnscherper

Kleinzerlang (MOZ) Das gesellschaftliche Leben in Kleinzerlang ist um einiges ärmer geworden. Die Tenne des Landhotels Lindengarten, der einzige Veranstaltungsort im Dorf, darf nicht mehr für Feiern genutzt werden.

Grund dafür sind die Beschwerden eines Nachbarn wegen nächtlicher Ruhestörung. Der Anwohner hatte gegen die Nutzung der Tenne für Veranstaltungen geklagt und erreicht, dass die Nutzung untersagt wurde. Eine Anfrage zu den genaueren Hintergründen beantwortet die Kreisverwaltung mit Hinweis auf ein laufendes Verfahren nicht. Fest steht, dass die Auswirkungen auf das Dorfleben immens sind. Wie Bürgermeisterin Ilona Schenk (SPD) sagte, war das Lindenhotel der letzte verbliebene Veranstaltungsort in Kleinzerlang. Ob Geburtstage, Hochzeiten oder Vereinsfeiern – alles im 210-Seelen-Dorf spielte sich in der Tenne ab. „Wir haben keine andere Möglichkeit zu feiern“, so Schenk. Die Pacht für den Festsaal der Marina Wolfsbruch sei für viele zu teuer.

Durch das Verbot fällt auch der Fasching in Kleinzerlang in diesem Jahr aus. Wie die Vorsitzende des örtlichen Karnevalsclubs, Elvira Spreu, sagte, waren für die drei letzten Wochenenden im Februar drei Veranstaltungen in der Tenne geplant. „Wir haben das Programm von September bis Ende Oktober geprobt“, so Spreu. Der Verein hat 28 Mitglieder, die teilweise aus Berlin, Hennigsdorf und Kremmen wöchentlich für die Proben an die nördliche Grenze Brandenburgs fahren. Nun wird es nicht zur Aufführung kommen. Die Clubvorsitzende habe zwar noch versucht, auf das Prebelower Kinderland ausweichen zu können. Eine Einigung kam aber nicht zustande. Für die Betreiberin des Landhotels, Doris Wolff, bedeutet das Verbot einen enormen wirtschaftlichen Schaden. Denn die vielen Veranstaltungen in ihrem Haus haben eine nicht unerhebliche Einnahmequelle dargestellt. Ihr wurde im Dezember mitgeteilt, dass sie die Tenne nicht mehr für Feierlichkeiten nutzen darf.

Unklar ist auch, inwieweit sich das fehlende Kulturangebot auf den Status als Staatlich anerkannter Erholungsort auswirkt. Das Land hatte den Titel erst im November verlängert. Dank dieses Status’ darf eine Kurtaxe erhoben werden. Dafür müssen die Erholungsorte eine gewisse touristische Infrastruktur vorweisen. Auch das Kulturangebot zählt dazu.