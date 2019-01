Vor Schloss Diedersdorf: Diese Ansicht vom 19. September 1917 trägt die Aufschrift „Zur Erinnerung an meine Dienstzeit.“ Zu sehen sind u.a. Ida Wandry, Margarete und Else Klose. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

„Beste Grüße aus Feindesland“: Schwager Karl sandte am 25. Juni 1915 diese Karte an Liesbeth Klauke in Neuentempel. © Foto: Ulf Grieger/MOZ

Ulf Grieger

Neu Mahlisch (MOZ) „Liebe Schwester, um mein Versprechen zu halten, sende ich dir mein Bild. Sind ja so einigermaßen getroffen. Mit Gruß dein Bruder Fritz.“ Etwa 100 Jahre alt sind die Feldpostkarten, die Fritz Klauke an seine Schwester Emma gesandt hat. Die war bei Frau von Seidel auf Schloss Diedersdorf in Dienst, wovon es auch eine Postkarte gibt. Andere Karten schrieb Schwager Karl an Liesbeth Klauke, die auf dem Tuchnitz-Hof bei Neuentempel arbeitete. Die Zeitdokumente hat der Neu Mahlischer Reinhard Skupin in den Unterlagen seiner Großmutter Emma gefunden und nun zu den Chronisten des Dorfes getragen, zu denen auch Marie Biering gehört. Sie hat sich der Mühe unterzogen, die zum Teil in kaum noch lesbarer Handschrift verfassten Botschaften zu entziffern. Die Feldpostkarte, die zum Beispiel Richard Klauke seiner Schwester Elisabeth gesandt hat, weist den Absender als Soldat des Pionierbataillons 26 der dritten Feldkompanie der 37. Infanterie-Division der 20. Armee aus. Wo das Foto, das wie die meisten Feldpostkarten von ausgezeichneter Qualität ist, aufgenommen wurde, blieb allerdings geheim.

Meist ging es in den Texten um die wichtigste Mitteilung, dass der Verwandte noch lebt, warum es mit dem Urlaub wieder nicht geklappt hat und ob es ein Wiedersehen mit den Lieben daheim gibt. In der Neu Mahlischer Chronik werden sie künftig aufbewahrt und geben Kunde von der Zeit vor 100 Jahren. Weitere Fotos werden gesucht.