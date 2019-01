Postbank verspricht Verbesserungen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für Ingelore Schalitz aus Eberswalde, die geh- und sehbehindert ist, war der kürzliche Besuch der Hauptpost an der Eisenbahnstraße mit einer tiefen Enttäuschung verbunden. „Ich hatte vergeblich gehofft, dass die Rekonstruktion des Gebäudes behindertengerecht erfolgt. Doch weit gefehlt“, beklagt sich die Seniorin. Dem im Nebeneingang eingebauten Lift fehle die Bedienungsanleitung. Erst eine herbeigerufene Kassiererin habe ihr mitgeteilt, dass der rote Knopf ständig gedrückt werden müsse, wenn sich der Lift bewegen solle. Im schlecht beleuchteten Gang habe dann die nächste Hürde gelauert – eine Stufe auf dem Weg zum Schalterraum. „Spätestens hier endet die Reise eines Rollstuhlfahrers. Hat der Architekt da mitgedacht? Eine Ausrede lasse ich nicht gelten, denn es gibt für alles eine Lösung“, urteilt Ingelore Schalitz, die nicht versteht, wie diese Umbaumaßnahme überhaupt abgenommen werden konnte.

Die Märkische Oderzeitung hat den Mieter der Hauptpost, die Postbank mit Hauptsitz in Bonn, mit der Beschwerde konfrontiert. „Frau Schalitz hat uns auf ein Problem hingewiesen, das uns bislang nicht voll bewusst war“, räumt Hartmut Schlegel ein, der im Unternehmen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Postbank nehme die Schilderungen daher zum Anlass, in der Eberswalder Filiale die Situation für Menschen mit Behinderung zu verbessern. „Im ersten Schritt werden wir mit unserem Vermieter besprechen, wie der Aufzug so beschriftet werden kann, dass jeder in der Lage ist, ihn zu bedienen“, sagt Hartmut Schlegel. Größeres Kopfzerbrechen bereite dem Unternehmen die Stufe, die derzeit mit einer schwarzgelben Markierung gekennzeichnet sei. „Da dies für Menschen mit Sehbehinderung als Warnung offenbar nicht ausreicht, werden wir dafür sorgen, dass diese Gefahrenquelle sicherer wird“, betont der Sprecher. Weil das Gebäude unter Denkmalschutz stehe, genieße die Stufe leider Bestandsschutz. „Wir werden sie jedoch zeitnah eindeutig kennzeichnen und darüber hinaus dafür sorgen, dass sie für Rollstuhlfahrer gut zu überwinden ist“, kündigt Hartmut Schlegel an, ohne dafür Details zu nennen.

„Da bin ich aber gespannt“, reagiert Ingelore Schalitz auf die Zusagen der Postbank. Sie setze darauf, fortan auch als Behinderte selbstständig ihre Postgeschäfte in Eberswalde regeln zu können. Für die Kennzeichnung der Stufe hat die Seniorin auch gleich einen Vorschlag parat. „Wie wäre es, diese Hürde mit LED-Strahlern sichtbarer zu machen?“, fragt sie.