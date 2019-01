Sanierte Wohnungen fast bezugsfertig

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In den letzten Zügen liegen die Arbeiten in den beiden Mehrfamilienhäuser Philipp-Müller-Straße 13 und Neue Straße 2 in Zehdenick, die von der Gebäude- und Wohnungswirtschaft (Gewo) seit Mitte vergangenen Jahres umfangreich saniert werden.

Am 28. Januar erfolgt die Übergabe des Objektes Philipp-Müller-Straße 13 an die ersten Mieter. Je zwei Zwei- und Drei-Raum-Wohnungen können dann bezogen werden. Der Altbau wurde mit Fördermitteln der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) umfassend saniert. Rund 360 000 Euro inklusiv aller Nebenkosten investiert die Gewo. Deutlicher mehr sind es in der Neuen Straße 2. Dort wendet die Gewo 575 000 Euro für sechs Wohnungen auf. Vier Zwei-Raum- sowie zwei Drei-Raum-Wohnungen warten dort in ein bis zwei Monaten auf neue Mieter. Verzögerungen gab es, weil nicht sofort alle Aufträge vergeben werden konnten. Alle Wohnungen haben dort Balkone mit Blick ins Grüne. Noch sind nicht alle Wohnungen vergeben. Interessenten können sich also noch bei der Gewo melden.(ris)