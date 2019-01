Naturerlebnis mit Anlaufschwiriegkeiten

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Das Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle verzeichnet seit 2016 steigende Besucherzahlen – im vergangenen Jahr wurden immerhin 33 000 gezählt. Doch es könnten mehr sein, wenn die Anreise einfacher wäre. Das Problem soll gelöst werden.

Umleitungen, Autobahn-Stau und schlechte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln haben 2018 so manchen potentiellen Besucher der Blumberger Mühle umkehren lassen oder ganz abgeschreckt, bedauert Aja Torkler. Die Leiterin des Nabu-Naturerlebniszentrums hat für die Presse-Jahresbilanz jede Menge Zahlen, Fakten und Hintergründe zusammengetragen, die auch für sie selbst Tendenzen und Probleme deutlich machen.

„Wir sind insgesamt stolz auf die Entwicklung unserer Einrichtung, die seit 2016 deutliche Erfolge vorzuweisen hat. Vorher erreichten die Besucherzahlen kaum 25 000 im Jahr, danach knackten sie die 30 000-Marke und steigen kontinuierlich und erreichten 2018 insgesamt 33 000. Davon sind rund 65 Prozent Individualtouristen, 20 Prozent Kinder. 250 Gruppen reisen zudem hier an“, freut sich Aja Torkler und sieht dahinter die vereinten Bemühungen mit der Naturwacht und anderen Partnern, das Hauptinformationszentrum des Biosphärenreservates inhaltlich zu profilieren und attraktiver zu gestalten.

Besuchermagnete waren im Vorjahr Veranstaltungen wie die traditionelle Neujahrswanderung im Januar, das Frühlingsfest, bei dem der neue Naturgarten eröffnet wurde, die Ferienangebote für Kinder und als absoluter Spitzenreiter der Regionalmarkt zum Tag der Regionen im Oktober mit über 4000 Besuchern. Auch der Fischzug und der Weihnachtsmarkt mit Karpfendinner in Kooperation mit der Fischerei waren volle Erfolge.

Am Konzept der monatlichen Themenwochen mit Familientagen sowie kleinen und großen Veranstaltungen – von Konzerten über Vorträge bis zu Workshops zu traditionellem Handwerk und Gartenpflege – will das Team um Aja Torkler auch künftig festhalten. Wichtiger Schwerpunkt ist dabei das Thema Klimaschutz, für das sich die Blumberger Mühle als eines von bundesweit 16 anerkannten Bildungszentren für Klimaschutz profiliert. Dazu gehören Umweltbildungsangebote für Kitas und Schulen, wie die erste Kinder-Klimaschutzkonferenz, ein Klimaschutzcamp in den Sommerferien oder Workshops und Projekttage.

Auch die Einrichtung selbst will Vorbild sein durch den konsequenten Verzicht auf Plastikmüll, zum Beispiel bei Veranstaltungen, aber auch durch die begonnene energetische Sanierung des Gebäudes. Derzeit wird eine neue Solaranlage auf dem Dach montiert, welche die Einrichtung mit Strom versorgen wird. Zu der Ausstellung zum Thema Buchenwald und Waldnutzung soll eine Moorausstellung im Februar 2019 neu eröffnet werden, die sich den Mooren im Biosphärenreservat widmet und das renaturierte Quellmoor der Sernitz in den Fokus rückt.

Insgesamt sechs Mitarbeiter sind in der Einrichtung fest angestellt, die von der Besucherbetreuung bis zur Pflege der Anlagen verantwortlich sind. „Ohne die vielen Freiwilligen, die Naturwacht und auch immer mehr Unternehmen, die uns mit Arbeitseinsätzen aktiv unterstützen, wäre das überhaupt nicht zu schaffen“, räumt Aja Torkler dankbar Hilfe ein.

Bleibt das Problem der Anbindung. „Zwar ist der Autobahnzubringer wieder frei, doch wir möchten die umweltfreundliche Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln fördern und sind dabei auf eine bessere Taktung des Biberbusses angewiesen. Zusätzlich wollen wir im Rahmen des Klimaprojektes ZENAPA des Biosphärenreservates gern einen eigenen Elektrobus anschaffen, um Gäste vom und zum Bahnhof Angermünde bringen zu können“, stellt Aja Torkler in Aussicht.