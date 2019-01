Nordmanntanne kurz und klein gesägt

An der Drehleiter: Feuerwehrfrau Anika Bogdain schaut Edmund Schulz über die Schulter, will lernen, die Drehleiter zu bedienen. © Foto: Doris Steinkraus/MOZ

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Sieben Wochen zierte die riesige Nordmanntanne den Seelower Marktplatz. Cornelia Schumann hatte den gut zehn Meter hohen Baum gespendet. Feuerwehr und die Firma Sixdorf&Müller stellten ihn am 28. November auf. Am Mittwoch haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Seelow sie abgebaut. Anika Bogdain, Keven Hahn, Enrico Peters, Stefan Seel, Janko Poplien und Sebastian Patzwall hatten sich extra freigenommen, um mit Gerätewart Edmund Schulz den mächtigen Baum vom Stamm zu holen. Zunächst mussten per Drehleiter alle Schmuckelemente und die Beleuchtung abmontiert werden. Sie lagern wieder gut verpackt im Gerätehaus gebracht.

Anika Bogdain wollte unbedingt dabei sein und vor allem Maschinist Edmund Schulz an der Drehleiter über die Schulter schauen. Die 20-Jährige ist seit Sommer 2018 Mitglied der Seelower Wehr, erlernte ihr Handwerkszeug bei der Wehr in Wriezen. Da die Haselbergerin in der Kreisverwaltung arbeitet, wechselte sie die Wehr, um im Bedarfsfall auch tagsüber die Einsatzkräfte verstärken zu können. Für die Aktion am Mittwoch hatte sie sich frei genommen.

Die Feuerwehrleute sägten zunächst die großen oberen Äste ab und zerlegten den Stamm stückweise, so dass keine Gefahr beim Abbau bestand. Verschlossen wurde auch wieder die Hülse, in der der Weihnachtsbaum immer verankert wird. Für die Entsorgung der Äste und Stammteile sorgten dann Mitarbeiter des Seelower Bauhofes.