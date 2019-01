Mit Benefizkonzerten aus der Krise

Steffen Göttmann

Kruge (MOZ) Das Amt Falkenberg-Höhe und die Gemeinde Falkenberg stehen in Bezug auf die Planungen für Brandschutzmaßnahmen im Kulturhaus Kruge in den Startlöchern. Doch bisher wartet die Verwaltung vergeblich auf die Baugenehmigung, die nur der Landkreis erteilen kann.

„Wir haben den Bauantrag im August vergangenen Jahres gestellt und warten auf den Baugenehmigung“, sagt Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe. Ohne Baugenehmigung sei es der Amtsverwaltung verwehrt, daraus ein Projekt zu machen. Und ohne die Baugenehmigung könne das Amt keinen Antrag bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Oderland stellen und Fördermittel aus dem Leader-Programm der Europäischen Union für die ländliche Entwicklung beantragen.

115 000 Euro muss die Gemeinde Falkenberg aufbringen, um die Brandschutzauflagen zu erfüllen. Weil in dem Haus der zweite Fluchtweg fehlt, ist das Obergeschoss nur noch eingeschränkt nutzbar. Lediglich der Kruger Schützenverein, der dort seine Schießanlage betreibt, darf nur deshalb das obere Stockwerk nutzen, weil immer nur wenige Schießsportler sich gleichzeitig in den Räumen aufhalten. Der Bewegungsraum der Kita „Kruger Spatzen“ sei derzeit für Kinder und Erzieherinnen tabu.

Das Brandschutzkonzept enthält zwei Aspekte. Zum einen eine Brandmeldeanlage, zum anderen die Entrauchung im Fall eines Brandes. Letztere ist nur durch Baumaßnahmen möglich. „Im Erdgeschoss muss der Rundbogen in den Keller abgeschottet werden“, erläutert der Amtsdirektor, der um die Erhaltung des Gebäudes kämpft. Das Kulturhaus Kruge ist denkmalgeschützt und wurde 1953 mitten im Ort von der damaligen Maschinen-Traktoren-Station (MTS) erbaut und laut Internetseite des Amtes am 3.Oktober 1953 eingeweiht.

„Wir müssen das Haus in Brandabschnitte einteilen“, sagt Holger Horneffer. So müsse das Treppenhaus eingefasst werden. Es wirkt dann wie ein Schlot, Rauch zieht nach oben durch Fenster ab, ohne dass Qualm in den oberen Flur dringt. Oben müsse zudem der lange Flur in Richtung der Räume des Schützenvereins abgeschottet werden, erläutert der Verwaltungschef. „Wir werden Glaselemente verbauen, um die Trennung so transparent wie möglich zu gestalten“, fügte er hinzu.

Als Problem erwies sich der zweite Fluchtweg. Der Brandschutzingenieur hätte gerne eine Fluchttreppe an die Fassade des Kulturhauses montiert, was die Denkmalschutzbehörde als unerhörten Eingriff in den historischen Bestand wertete. Beide Behörden konnten sich zunächst nicht einigen. Die Lösung befindet sich im Gebäude, in Form einer innen liegenden Treppe, die nicht mehr genutzt wird. „Es handelt sich um die Treppe, über die der Filmvorführer früher nach unten gelangte, berichtet Amtsdirektor Horneffer. Sie sei nicht mehr benutzt und durch eine Toilette zugebaut worden, die jetzt entfernt wird. „Wir sind glücklich darüber, dass mit dieser Interimslösung beide Seiten zufrieden sind“, sagt Horneffer.

Bei einer Förderung muss die Gemeinde 20 Prozent aus eigener Tasche finanzieren. 22 000 Euro seien auf dem Spendenkonto der Oderbruch-Stiftung vor allem durch Benefizkonzerte zusammen gekommen, sagt Karin Fritsche, Ortsvorsteherin von Falkenberg und Vorsitzende des Bildungs- und Kulturausschusses. Ein Spender, der nicht genannt werden wolle, habe über 4000 Euro gespendet. „Die haben uns über die Schwelle von 20 000 Euro geschoben“, ergänzt der Amtsdirektor.

Auch wenn das Geld allmählich reicht, um die Brandschutzauflagen zu erfüllen, seien weitere Benefizveranstaltungen erforderlich. „Mein Ziel sind mindestens zwei pro Jahr“, so Horneffer. Denn der Sanierungsbedarf in dem Gebäude sei weiter hoch. Die Sanitäranlagen und die Wasserleitungen stehen an erster Stelle, gefolgt von der Heizung und dem Parkett im Saal.

Von der ursprünglichen AG Kulturhaus sind Amtsdirektor Holger Horneffer, Bürgermeister Christian Ziche, Ortsvorsteherin Karin Fritsche und Pächterin Siggrid Reuß hervorgegangen, sie sich intensiv um Benefizveranstaltungen bemühen. Sie hat die nächste Gruppe organisiert. Am Sonnabend um 19 Uhr spielt „Clover“ Irish Folk.