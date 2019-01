BKK übergibt drei Defibrillatoren

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Brandenburgische BKK mit Sitz in Eisenhüttenstadt ist es eine Herzenssache – und das nicht nur im übertragenen Sinn. Am Dienstag hat Kathrin Wormann, Vorständin der Krankenkasse, im Rathaus drei Defibrillatoren übergeben, die künftig in öffentlichen Gebäuden zugänglich sein sollen. Mit den Geräten kann schnell reagiert werden, wenn jemand Herzprobleme oder einer Herzinfarkt erleidet. „In Deutschland passieren im Jahr 50 000 Herzinfarkte außerhalb von Krankenhäusern“, erklärte Kathrin Wormann. Dabei seien die ersten drei Minuten entscheidend, damit das Gehirn wieder mit Sauerstoff versorgt wird. Ansonsten entstehen irreparable Schäden. Durch gezielte Stromstöße kann der Defibrillator die Herzstörungen beenden.

Peter Matthees, Leiter der Notaufnahme im städtischen Krankenhaus, demonstrierte am Dienstag unter anderem den 20 Ersthelfern , die es unter den Verwaltungsmitarbeitern im Rathaus gibt, wie das Gerät funktioniert. Der Defibrillator wird direkt neben der Pforte installiert, sagte Bürgermeister Frank Balzer. Der Pförtner könne einen Ersthelfer rufen, der das Gerät bedient. Wobei das gar nicht notwendig ist, wie Annette Rogalla, Pressesprecherin der brandenburgischen BKK, betont. Denn das Gerät ist selbsterklärend, kann im Grund genommen von jedem bedient werden. So sind die einzelnen Schritte nicht nur bildlich aufgezeichnet. „Das Gerät spricht auch mit Ihnen“, sagte die Pressesprecherin.

Weitere Geräte werden im städtischen Alten- und Altenpflegeheim zu finden sein, wo es so etwas noch nicht gibt, darüber hinaus auch im Geschäftssitz der Krankenkasse in der Werkstraße 10.

Wie viel Defibrillatoren es in öffentlich zugänglichen Gebäuden in Eisenhüttenstadt gibt, darüber gibt es keine Aufstellung. Und im Ernstfall ist das für die Erstversorgung und Reanimation auch gar nicht erforderlich, sondern einfach beherzter Einsatz und Muskelkraft für die Herzdruckmassage. Auch da engagiert sich die BKK. So seien im vergangenen Jahr 2200 Erwachsene, Jugendliche und Kinder von einem Fachmann in einem Reanimationstraining ausgebildet worden, erklärte Kathrin Wormann. In diesem Jahr, wahrscheinlich im Sommer, soll es eine große Veranstaltung dazu geben, an der jeder Interessierte teilnehmen kann.