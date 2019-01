Gayle Tufts auf ein Neues

Blick vom Kurpark zum Kurmittelhaus: Auch diese Ansicht der Malerin Elvira Loth ist in der neuen Foyer-Ausstellung unter dem Titel „Das Freienwalder Brunnental“ in der Konzerthalle in St. Georg zu sehen. © Foto: Elvira Loth

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Im Foyer der Konzerthalle in St. Georg sind jetzt Ansichten des Brunnentals der Malerin Elvira Loth zu sehen. Am Sonntag beginnt im Saal das neue Veranstaltungsjahr. Zu den Höhepunkten zählt der Auftritt von Gayle Tufts.

„Konzerthalle zur Besichtigung von 10 bis 17 Uhr geöffnet,“ steht auf dem Aufsteller an der Straße. Nur freitags fehlt er immer. Dann bleibt die einstige Kirche St. Georg geschlossen. „Das ist unser Sonntag“, erklärt die Frau im Foyer. Das Angebot zur Besichtigung werde sowohl von Busausflüglern als auch Einzelpersonen gern angenommen, weiß sie, denn sie gehört zu den Mitgliedern des Oberbarnimer Kulturvereins. Dieser hat vor 20 Jahren die Aufgabe übernommen, das Haus mit Inhalten zu füllen.

Wer will, kann sich dort tagsüber auch die wechselnden Ausstellungen im Foyer anschauen. Zu Wochenbeginn hat dort Elvira Loth Tuschezeichnungen aus dem Bad Freienwalder Brunnental aufgehängt. Sie ist in der Kurstadt bekannt, leitet auch Malgruppen und kann auf mehrere Ausstellungen nicht nur in der Konzerthalle verweisen. Eine Vernissage gibt es nicht, hieß es auf Anfrage.

Diese werden meist an Ingrid Linke weitergeleitet, die als „Mutter der Konzerthalle“ gilt. Sie verweist natürlich auch auf den Auftakt des Veranstaltungsjahrs 2019 am Sonntag um 15 Uhr mit dem dem Duo Thomasius und seinem Programm „Da müssen wir durch“.

„Neues zur integrierten Stadtentwicklung“ ist dann schon das insgesamt 298. Foyergespräch überschrieben, zu dem Bürgermeister Ralf Lehmann als Gesprächspartner zu Gast sein wird. Dabei gehe es um wichtige Vorhaben, Veränderung und Neuerungen, so Ingrid Linke. Und natürlich komme man in diesem Jahr auch nicht um Theodor Fontane und den 200. Geburtstag des Schriftstellers herum. So werde am 10. April zum Beispiel der Regionalhistoriker Reinhard Schmook über „Fontanes Begegnung mit Freienwalde“ sprechen.

Längst Tradition ist ein Foyergespräch außerhalb, das diesmal im Mai bei Rose und Otto Schack in Ackermannshof stattfinden wird. Den „Vier Schack“ – also auch den beiden Söhnen Jan und Philipp – ist ab 26. Juni die große Sommerausstellung gewidmet. Diese läuft bis 28. Juli. Für diese Zeit kündigt Ingrid Linke zudem zwei Konzerte an – mit Gerlint Böttcher unter dem Motto „Wanderjahre“ am Klavier und mit den Schwärzefüßen, die „Satire und Blues in Deutsch“ auf die Bühne bringen.

Als größten Höhepunkt 2019 bezeichnet Ingrid Linke jedoch den für den 7. April geplanten Auftritt Gayle Tufts, die zurzeit als Superwoman die Welt retten will. Die aus den USA stammende Entertainerin und Autorin lebt seit 25 Jahren in Berlin und wollte schon einmal in der Kurstadt auftreten. „Wir lassen den Künstlern immer eine Hintertür, wenn sich größere Engagements ergeben“, sagt Ingrid Linke und hofft deshalb, dass diesmal alles klappt.

Das Miteinander zu den Künstlern sei ohnehin ein Besonderes. „Sie wissen um unser eher bescheidenes Budget im Vergleich zu größeren Häusern und lassen zum Teil auch selbst anfragen.“ So werde es in diesem Jahr zum Beispiel ein Wiedersehen mit Günther Fischer und Band geben.