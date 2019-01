Im Zweifel freut sich der Finder

Patrizia Czajor

Eisenhüttenstadt (MOZ) Demnächst wird das Fundbüro der Stadt wieder ausgemistet. Zu Beginn jedes Jahres steht dort nämlich die Inventur an. Ein bisschen Zeit bleibt Bürgern jedoch noch, um Verlorenes wiederzufinden. Danach werden die meisten Gegenstände entsorgt oder abgegeben.

In den übereinander gestapelten Kartons des Fundbüros finden sich in erster Linie Schlüssel, Handys und Geldbörsen, wie Ellen Barnick erläutert. Regelmäßig ist die Mitarbeiterin im Bereich Einwohnermeldewesen, dem das Fundbüro zugeordnet ist, erstaunt darüber, dass gerade die Schlüssel selten abgeholt werden. „Vielleicht glauben die Menschen, dass die keiner abgibt“, vermutet Ellen Barnick, die sich das anders nicht erklären kann.

67 Gegenstände sind im vergangenen Jahr im Fundbüro der Stadt abgegeben worden. Renate Lillinger, die sich ebenfalls um die Verwaltung des Fundbüros kümmert, hat die Erfahrung gemacht, dass das Sammelsurium nach dem Stadtfest, bei dem gerade Smartphones verloren gehen, noch einmal deutlich aufgefüllt wird. Neben Schlüsseln oder Handys landeten auch viele Fahrräder hier, sagt die Mitarbeiterin. Gefunden werden sie laut Renate Lillinger zum Beispiel am Bahnhof, an der Mittelschleuse oder etwa am Friedhof in Fürstenberg. Weil sie dort meistens eine lange Zeit herumstehen, werden irgendwann entweder Bürger oder die Polizei auf sie aufmerksam und geben sie dann im Fundbüro ab. „Dabei sind die Räder häufig in einem wirklich guten Zustand“, meint Ellen Barnick. Ob es sich dabei um gestohlene Fahrräder handelt, darüber können die Mitarbeiterinnen jedenfalls nur spekulieren. Ein Besitzer lässt sich in der Regel selten ausmachen.

Dafür finden die Mitarbeiterinnen dankbare Abnehmer für die Räder. Nach der jährlich durchgeführten Inventur schenkt die Stadt sie nämlich den hiesigen Vereinen. „Die freuen sich sehr darüber“, meint Renate Lillinger. Länger als ein Jahr werden die abgegebenen Gegenstände nämlich nicht aufbewahrt. Nach Ablauf der Frist kann auch der Finder Besitzansprüche geltend machen, wie Ellen Barnick erläutert. Falls dies nicht der Fall ist, werden die Gegenstände nach der Inventur nämlich entsorgt. Eine Versteigerung macht aufgrund des organisatorischen Aufwands keinen Sinn, wie Ellen Barnick meint. Noch hingegen haben Bürger, die im vergangenen Jahr etwas verloren haben, die Gelegenheit, es im Fundbüro wiederzufinden.

Doch die Erfahrung der beiden Mitarbeiterinnen zeigt, dass über die Hälfte der Fundstücke nicht abgeholt wird. Was dabei so zusammenkommt, sorgt auch bei ihnen manchmal für Verwunderung. Regelmäßig bekämen sie etwas von den Supermärkten. „Dort bleiben ständig Sonnenbrillen liegen“, berichtet Renate Lillinger. Vor vielen Jahren landete bei ihr auch schon einmal ein Koffer voller männlicher und weiblicher Bekleidungsstücke. „Vielleicht wollte da jemand durchbrennen“, witzelt ihre Kollegin, die ebenfalls eine ungewöhnliche Geschichte erzählen kann. Ein Mann habe bei ihr mal einen Schlüsselbund abgegeben, den er aus einem Fahrradkorb herausgefischt hat. „Das ist keine Fundsache, sondern schon Diebstahl“, erläutert die Mitarbeiterin der Stadt. Dass die Besitzerin ihren Fahrradkorb nicht richtig sichere, sei hingegen wieder eine andere Frage.

Zudem sei nicht alles, was irgendwo gefunden wird, gleich eine Fundsache. Im vergangenen Jahr habe jemand mal einen Taschenkalender abgegeben, der laut Ellen Barnick natürlich nicht ins Fundbüro gehört. „Wir sind keine Sammelstelle für Abfall.“ Ausschlaggebend sei hingegen nicht immer der tatsächliche Wert eines Gegenstands. Bei einem Schlüssel etwa sei das Problem, dass bei einem Verlust womöglich Schlösser ausgetauscht werden müssten, führt Ellen Barnick aus.

Verheerend wäre das für einen Hauswart geworden, der kürzlich einen Bund mit 32 Schlüsseln verloren hatte, doch im Fundbüro wiederfand. Es waren zum größten Teil Dienstschlüssel, die er alle hätte ersetzen müssen, wie Renate Lillinger sich erinnert. „Der war natürlich glücklich bis ins Unendliche.“

Zu erreichen ist das Fundbüro zu den Öffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes. Geöffnet ist es montags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 7 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr.