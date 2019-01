Offene Türen und Astro-Abend der Oberschule

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Oberschule Fredersdorf veranstaltet am kommenden Sonnabend einen Tag der offenen Tür. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr ist laut Schulleiter Thomas Franke Gelegenheit, die Schule in der Tieckstraße 39, viele Lehrer und Schüler sowie die Schulleitung kennen zu lernen. Weiter könnten die Fachräume angeschaut werden, werde Einblick in die Arbeit der Fachbereiche geboten. Eltern von derzeitigen Schülern stehen Interessierten, deren Kinder demnächst in eine weiterführende Schule wechseln, als Ansprechpartner zur Verfügung.

Besucher werden von Schülerlotsen durch die Gebäude geführt und erfahren Wissenswertes über die Schulform Oberschule.

Um 9.30, 10.30 und 11.30 Uhr gibt es im Speiseraum zusätzliche Informationen über die mit dem Titel „Oberschule mit ausgezeichneter Berufsorientierung“ geehrte Einrichtung.

Mitte Februar können sich dann Eltern und Schüler der Klassen 9 und 10 über den weiteren möglichen Bildungsweg am Oberstufenzentrum MOL informieren, und Ende Februar findet der beliebte Astro-Abend statt. Beginn ist am 28. Februar um 19 Uhr im Speisesaal, bereits ab 18 Uhr kann eine Ausstellung angeschaut werden. Diesmal liest Prof. Dieter B. Herrmann, ehemaliger Direktor der Archenhold-Sternwarte und des Zeiss-Großplanetariums Berlin sowie Stammgast beim Astro-Abend, aus seiner Biografie „Astronom in zwei Welten“.